Protesta vecinal en Pino Montano por el "desmantelamiento" del centro de salud

Decenas de vecinos se han concentrado este martes a las puertas del centro de salud de Pino Montano A en protesta por la falta de personal médico de atención primaria, restringido sólo cuatro facultativos de una plantilla de diez, según denunciaron durante la protesta convocada por la plataforma vecinal Pino Montano Grita Basta. Esta situación estaría provocando un incremento "excesivo" de la demora asistencial, "con 10 ó 15 días de espera para una atención telefónica".

"No podemos seguir consintiendo los recortes que se nos han hecho en el centro de salud. No es normal que de una plantilla de diez médicos sólo tengamos cuatro", afirma María del Carmen Priego, miembro de la plataforma convocante. Un recorte de personal que los vecinos achacan a la "nula" de cobertura de bajas y vacaciones y que aseguran que "bajo la excusa del Covid-19" lo que se está haciendo en el ambulatorio es un "desmantelamiento".

Priego recuerda que ya en junio el centro sufrió el cierre de las consultas de Pediatría dentro del plan de reorganización de servicios por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para garantizar los circuitos diferenciados por la crisis del Covid-19. "Empezaron dejando a los niños de esta zona sin pediatra, teniéndose que desplazar al centro de salud de Pino Montano B a una distancia media de dos kilómetros. Es otra cosa que hicieron con excusa del Covid, pero la excusa es que nos están desmantelando el servicio sanitario", afirma.

La respuesta recibida en Salud ante sus continuas quejas no les convencen. "Nos dicen siempre lo mismo, que no hay médicos. Eso no nos vale. Tenemos enfermedades médicas y seguimientos médicos y no puede ser que los médicos tengan las agendas cerradas y una cita para una simple receta te tarda como mínimo 15 días y para una consulta telefónica, hasta 20 días de espera", asegura.

Ante esta situación, este martes se ha llevado la primera protesta prevista de un calendario de movilizaciones que retomarán en septiembre si la situación no cambia. Los vecinos han recogido firmas, que presentarán a los órganos competentes de la Junta de Andalucía para solicitar un refuerzo del personal sanitario, "tras los últimos recortes de plantilla en el citado centro médico".

Eva Collado es la portavoz de la plataforma vecinal Pino Montano Grita Basta e insiste en la necesidad de uun refuerzo en la plantilla de sanitarios en el barrio. "Si de por sí son insuficientes dos centros en una barriada con 32.000 habitantes, la situación se hace crítica cuando de 10 médicos que había en uno de ellos, se ha pasado a cuatro profesionales", ha destacado.

Desde la entidad vecinal se asegura que, de momento, se ha recogido más de medio millar de firmas de adhesión a la solicitud. "No entendemos la decisión de no cubrir bajas y vacaciones en el centro de salud y más aún, en esta situación de crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus".

Tanto Collado como Priego han destacado el apoyo de vecinos del barrio de Pino Montano y otras zonas de la ciudad y localidades. Una de las entidades que han mostrado ese apoyo a la iniciativa vecinal ha sido el colectivo Barrios Hartos, que comparte la protesta por los recortes sanitarios. También el Grupo Municipal Socialista se ha sumado a las exigencias de los vecinos. En este sentido, ha exigido al gobierno regional que "refuerce el personal sanitario en lugar de esquilmarlo". "Sobre todo, teniendo en cuenta el papel fundamental que ha jugado la sanidad pública durante la crisis sanitaria", ha señalado el concejal socialista Juan Antonio Barrionuevo, quien ha participado en la manifestación vecinal.

Barrionuevo ha destacado, en un comunicado, que el PP en la Junta muestra "total falta de respeto" a los servicios públicos, lo que en tiempos de crisis sanitaria es "muy inquietante". El concejal socialista ha recalcado que esta situación se está dando en otros puntos de la ciudad, ya que el plan estival del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha decidido "castigar" también a otros barrios al cerrar por las tardes la mayoría de sus centros de salud, "como sucede en Bellavista o Cerro-Amate", ha concluido.