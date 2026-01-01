El PSOE denuncia que las campanadas en la Plaza Nueva sonaron tres minutos después de las doce

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Sevilla ha denunciado el “fiasco” de las campanadas de Año Nuevo celebradas en la Plaza Nueva, un episodio que, a su juicio, evidencia “la falta de planificación y de modelo de ciudad” por parte del alcalde, José Luis Sanz.

En una nota de prensa, el PSOE municipal ha recordado que hace dos años Sevilla protagonizó un gran evento de Nochevieja, cuando por primera vez las campanadas se retransmitieron desde la azotea del Ayuntamiento para toda España. Una iniciativa ambiciosa, aunque no exenta de polémicas, que situó a Sevilla en el centro del foco mediático nacional.

“De aquello hemos pasado a la nada. El problema es que el alcalde no sabe lo que quiere ni qué ciudad quiere proyectar, Sanz sigue dando la campanada”, ha señalado la portavoz adjunta, Sonia Gaya. Los socialistas subrayan que no se trata de una cuestión de tradición, sino de responsabilidad institucional.

“Cuando cientos de personas —sevillanos, sevillanas y visitantes— se concentran en el corazón de la ciudad para celebrar la llegada del Año Nuevo, el Ayuntamiento tiene la obligación de estar a la altura”, ha insistido Gaya. Lo ocurrido anoche en la Plaza Nueva fue un “bochorno”. Las campanadas apenas se escucharon y sonaron casi tres minutos después de las doce, generando confusión y obligando a muchas personas a seguir el cambio de año a través de sus teléfonos móviles.

El Grupo Socialista ha destacado que la situación fue especialmente grave desde el punto de vista de la imagen de Sevilla como gran ciudad. “Había turistas extranjeros visiblemente sorprendidos y molestos por lo ocurrido. Pero no es una cuestión turística: es la imagen de una capital que aspira a jugar en la liga de las grandes ciudades y que no puede permitirse este nivel de improvisación”, comentan en el Grupo Municipal Socialista.

A ello se sumó un espectáculo pirotécnico posterior claramente insuficiente, limitado “a cuatro petardos”, que no compensó el fallo inicial ni estuvo a la altura de una ciudad como Sevilla. “El alcalde empieza el año igual que lo terminó, con despropósitos y sin planificación”, ha concluido Gaya, reclamando una gestión seria, coherente y con ambición para los grandes eventos de ciudad.