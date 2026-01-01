El Ayuntamiento de Sevilla destaca la normalidad en una Nochevieja con la mitad de incidencias

El Ayuntamiento de Sevilla destacó este jueves la normalidad en el dispositivo de Nochevieja, que en la primera noche de 2026 registró la mitad de incidencias que el año anterior.

El delegado de Seguridad, Ignacio Flores, detalló que el operativo especial de Nochevieja atendió 123 sucesos frente a las 247 incidencias atendidas por el centro de control de la Policía Local en la primera noche de 2025. Es decir, se han gestionado la mitad de sucesos que el año pasado, consolidando así la tendencia de las últimas tres Nocheviejas en las que el número de incidencias han ido disminuyendo desde las cerca de 400 incidencias registradas en 2022 hasta las 123 actuales. "La cifras no engañan, Sevilla es cada día una ciudad más segura como podemos comprobar en días señalados como éste", dijo Flores.

Por su parte, la Unidad de Línea Verde de la Policía Local ha inspeccionado durante la Nochevieja siete establecimientos, en los que hubo dos desalojos por exceso de aforo y puertas de emergencias bloqueadas.

Según el delegado, “un año más el trabajo preventivo da sus frutos y no hay que lamentar mayores incidencias”. Desde el comienzo del Plan de Navidad, se han inspeccionado un total de 94 establecimientos.

En cuanto a los controles de alcohol y drogas a conductores, la Nochevieja concluyó con un total de 29 pruebas de alcoholemia practicadas, de las que dos fueron positivas. Desde el inicio del plan, se han realizado 1.383 pruebas de alcoholemia, de las cuales sólo 35 han resultado positivas.

A lo largo de la tarde y noche del 31 de diciembre, la madrugada del 1 de enero y las primeras horas de la mañana se han recibido un total de 35 avisos para intervenciones del Servicio de Prevención y Extinción de Incendio de los Bomberos de Sevilla, aunque ninguno ha sido de gravedad. Uno de ellos fue un incendio en un cuarto de contadores de un bloque del Tiro de Línea, que obligó

El delegado de Seguridad, Ignacio Flores ha agradecido la coordinación, profesionalidad y esfuerzo que hacen la Policía Local y los Bomberos de Sevilla en esta primera noche del año junto a los voluntarios de Protección Civil y la Policía Nacional, Emergencias 112, 061, Lipasam y el resto de servicios municipales.