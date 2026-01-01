El 112 gestiona 537 incidencias en Nochevieja en Sevilla, casi un 5% más que el año pasado

El teléfono de emergencias 112 coordinó 537 incidencias durante la pasada Nochevieja en la provincia de Sevilla. Esta cifra supone un 4,47% de asuntos que el año pasado, cuando fueron 514 las incidencias gestionadas. El balance incluye todas las llamadas recibidas por este departamento de la Junta entre las tres de la tarde del día 31 de diciembre y las seis de la mañana del 1 de enero.

Según una nota del 112, los avisos más numerosos han sido los relacionados con asistencias sanitarias (226) y con la seguridad ciudadana (120). Le siguen los incendios (68), las incidencias de tráfico (36), las relacionadas con animales (20) y los accidentes de circulación (15). El resto de las emergencias coordinadas se debieron a solicitudes de servicios sociales, rescates y salvamentos y anomalías en servicios básicos, entre otros.

De estos 537 avisos, 260 fueron por hechos ocurridos en la capital. Sevilla es la provincia andaluza que tuvo un mayor número de incidentes, seguida de Málaga (507), Cádiz (266) y Granada (258). Con un número menor de asuntos están Almería (149), Córdoba (143), Huelva (141) y Jaén (140). Por capitales, también Sevilla es la que cuenta con más incidencias, por delante de Málaga (182), Granada (78), Córdoba (77), Huelva (42), Almería (35), Cádiz (26) y Jaén (22).

La franja horaria con mayor actividad en las salas del 112 fue la comprendida entre las doce de la noche y la una de la madrugada, cuando se llegaron a coordinar hasta 190 emergencias.

El 112 recuerda también que este jueves se cumple un año de la puesta en marcha de la Agencia de Emergencioas de Andalucía, la más grande de España en medios, recursos y capacidades, y en la que se integra el 112, un servicio público, gratutito y multilingüe. La ciudadanía puede recurrir al teléfono único ante una emergencia en materia sanitaria, de extinción de incendios y salvamento, de seguridad ciudadana y protección civil. El servicio está operativo las 24 horas del día y los 365 días del año, y ofrece atención en español, inglés, francés, alemán, árabe y ucraniano.