¿Qué pueblos de Sevilla son los más disciplinados con el confinamiento? ¿Y los que más se lo saltan?

Meses antes de que pudiéramos imaginar que una pandemia lo trastocaría todo, el Instituto Nacional de Estadística (INE) había iniciado un novedoso estudio de movilidad con datos que emiten nuestros teléfonos móviles, cedidos por las principales compañías: Orange, Telefónica y Vodafone. Tras la declaración del estado de alarma y el confinamiento, este big data está sirviendo para corroborar también que, al menos desde el punto de vista estadístico, la población española ha reducido su movilidad drásticamente, como se le ordenaba para frenar el virus.

De forma global, más del 85% no se mueve de su área de residencia en horario laboral y por un periodo de más de dos horas. No obstante, en estas cifras no están incluidas otras ausencias del hogar por menos tiempo y más cerca.

El INE aporta datos territoriales, no por municipio en todos los casos, pero sí de áreas de residencia (a partir de 5.000 habitantes) que permiten concluir que en Sevilla la mayoría de los municipios quedó por debajo de la media de movilidad del país, que es en el área metropolitana donde ha seguido habiendo más desplazamientos (con excepciones y sin especificar si hay causa justificada) y que donde menos es en la Sierra Norte. También hay grandes diferencias dentro del territorio.

Según los datos que pueden consultarse en la web del INE (del 16 de marzo al 10 de abril) y con la referencia del último lunes laborable del que hay datos (6 de abril), Paradas fue el municipio en el que más población se ausentó durante un tiempo de su área de residencia, el 16,59%. Al otro lado, se situó Las Cabezas, con sólo el 3,5.

La media de España, ese mismo día fue del 9,07%, es decir, sólo ese porcentaje de la población se movió de su área de residencia.

Aljarafe

Poniendo el foco en las comarcas metropolitanas, un número importante de municipios del Aljarafe superó esa media nacional en ese anómalo Lunes Santo. La mayoría, en la segunda o tercera corona.

La movilidad llegó al 13,36% en Salteras; al 12,3% en Villanueva del Ariscal; al 11,24% en Bollullos de la Mitación; al 16,19% en Benacazón; al 11,5% en el área residencial de Aznalcázar y Villamanrique; y también superó el 10% en La Puebla del Río, Huévar, Palomares, Castilleja de la Cuesta, Gines y San Juan de Aznalfarache.

Mairena del Aljarafe redujo en más de cinco veces la movilidad con respecto al mes de noviembre

Con una movilidad de entre el 5 y el 10% de la población, quedaron Camas (8,78), Santiponce (6,75), Valencina (muy cerca del 10%); al igual que Espartinas (9,75); el área de Olivares y Albaida (7,67); Gelves (8,34); Umbrete (8,75%); Tomares (8,11); Bormujos (6,68%); Almensilla (8,65); Pilas (7,16); Isla Mayor (7,3) y Sanlúcar la Mayor (6,84).

Los campeones en esto de tomarse la reducción de los desplazamientos en serio, aunque los datos así en frío no dejen claro a qué se debe, fueron Coria del Río (3,91) y, también, la población con mayor número de habitantes de la zona, Mairena: sólo un 4,44% de población que se desplazó ese lunes, como referencia de lo que ha ocurrido en esas semanas de confinamiento.

Si el dato en sí ya es revelador, contrasta además con la movilidad de su población en noviembre, con casi un 27% de media, según los datos del INE. Es decir, se ha reducido en más de cinco veces.

Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra

En Dos Hermanas, el grado de movilidad también estuvo por encima de la media nacional ese lunes 6 de abril, un 11,24%, con desplazamientos a sus zonas industriales, áreas al Sur de la capital y de Alcalá de Guadaíra.

En noviembre, la movilidad de un día laborable (de lunes a jueves) en Dos Hermanas fue alta, del 27,3%, con lo que se ha reducido a bastante menos de la mitad.

En Alcalá de Guadaíra se registró movilidad algo menor, del 10,91% ese lunes 6 de abril. En noviembre, la media del municipio alcanzó prácticamente el 21%. Los movimientos fueron hacia la capital y otros puntos del área metropolitana y con dos vectores importantes también hacia la zona de Carmona y de Utrera.

Por debajo se quedaron los cercanos municipios de los Alcores de Mairena (8,1) y El Viso (6,88).

Área metropolitana norte

La movilidad se redujo al 8,73% de su población en La Rinconada, cuando la media de noviembre rozó el 19%. En La Algaba, fue del 6,63%.

Superaron el 10% Alcalá del Río y Burguillos.

La Vega

En la comarca de La Vega el área que, en este sentido, más cumplió o pudo cumplir a rajatabla el confinamiento fue la de Lora del Río y Alcolea (3,51), si bien la movilidad de su población fuera de la zona en noviembre quedó muy lejos de las cifras que se dan en el área metropolitana, con un 9,42.

En Tocina sólo el 4,95% de su población se desplazó durante ese lunes analizado, según delataron sus teléfonos móviles. En noviembre, La movilidad de su población fue el 19,37%.

Cantillana y Villaverde rozaron el 7%, Villanueva del Río y Minas lo superó y Brenes se quedó en el 5,59%.

Bajo Guadalquivir

Comparativamente con otros grandes municipios, algunos de la comarca del Bajo Guadalquivir estuvieron a la cabeza de la provincia por el nivel de confinamiento de su población. Las Cabezas (3,05, la cifra de movilidad más baja de la provincia), Lebrija (3,59) y Los Palacios (3,55) ni siquiera llegaron al 4% de desplazamientos fuera de su área.

Aún así, ya partían de cifras bajas de movilidad entre municipios. En noviembre, sin confinamiento, sólo superó el 12% en Los Palacios, el municipio más cercano a la capital, rozó el 11 en Las Cabezas y se quedó en el 10,04, en Lebrija, ambos con una importante agricultura e industria asociada en sus términos municipales.

En Montellano, la movilidad fue también baja, del 4,48% el 6 de abril.

Utrera, cuarto municipio en población de la provincia con más de 50.000 habitantes, mostró una movilidad notablemente mayor, del 9,94%. En noviembre, fue de 21,14.

En El Coronil se superó la media del país, con un 10,64, y quedó por debajo El Cuervo, con 7,13.

Campiña

En el eje de la Campiña, destaca Marchena, uno de los municipios que, según ha trascendido, más casos de Covid-19 han registrado, con una movilidad el Lunes Santo de sólo el 4,31% de su población, la mitad que la media de noviembre.

En Carmona fue el 8,01, justo la mitad también que en noviembre. En Arahal, del 7,91%. En La Campana, del 6,58.

Paradas es el municipio de Sevilla que, según estos datos del INE, registró una movilidad fuera del área de residencia más elevada, del 16,59% ese Lunes Santo, apenas cuatro puntos menos que la media que registró en un día laborable de noviembre.

Con la excepción de Paradas, la movilidad ha sido baja en La Campiña

En La Puebla de Cazalla, la movilidad estuvo en 7,19.

En la comarca de Écija, también se quedan por debajo de la media del país, con 6,5 en el área La Luisiana-Cañada Rosal y cifras incluso por debajo del 5, en Fuentes de Andalucía (4,26).

Écija arrojó un 4,99, cuando los datos de noviembre de 2019 (los únicos que hay de referencia hasta el momento) reflejan una movilidad del 7,39.

Sierra Sur

En el tránsito hacia la Sierra Sur, el área de Osuna y Lantejuela fue otro de los núcleos con una movilidad muy, muy reducida durante la pandemia. Como ejemplo, ese lunes 6 de abril se quedó en el 3,82%, aunque nada tiene que ver el porcentaje de desplazamientos en esta zona rural (7,45), con las cifras de casi el 30 que se dan en algunos puntos del área metropolitana.

Estuvo también en la línea de Morón y Coripe, con el 3,78%, la media de noviembre en este punto fue de 9,15.

En el área de Estepa y Lora de Estepa tuvieron una movilidad algo superior a la media del país, del 9,46. Fueron de las más altas de la comarca, junto a Pedrera, con el 8,16%.

En Herrera fue del 4,52; en Gilena-Aguadulce, del 4,92; en El Saucejo y otros, del 4,16; en La Roda, del 3,82 (la media de noviembre fue 10,52); en Casariche-Badolatosa, del 6,07. En Pruna y otros pueblos del entorno, se llegó al 7,37%.

Corredor de la Plata

En esta zona, el pueblo con menos desplazamientos a tener de lo que reflejan los móviles de sus residentes, ha sido Castiblanco (3,87), seguido de Guillena y Aznalcóllar (entorno al 5,5). A la cabeza se situó Gerena, pero dos puntos por debajo de la media nacional, con un 7,05.

Sierra Norte

A pesar de que estos pueblos ya arrojaron una movilidad escasa en noviembre, ahora se ha contraído todavía más. La mayoría queda por debajo del 4% (Constantina y Las Navas, Cazalla y El Pedroso y Guadalcanal y otros, según la agrupación que hace el INE).

Sólo es algo más alta en El Real de la Jara y otros, que llega al 6,24. Es también el municipio con más movilidad, en noviembre cuando llegó a más del 21% de la población.

El INE agrupa a La Puebla de Los Infantes y Peñaflor, con una movilidad de 5,46%.