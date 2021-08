La quinta ola del Covid no acaba de doblegarse en Sevilla, con otros 900 positivos en un día

La quinta ola del Covid en Sevilla no acaba de doblegarse. Parece estancada y todo hace prever que la situación se mantenga así durante cierto tiempo. Las cifras diarias que aporta la Consejería de Salud y Familias no son demasiadas halagüeñas. La provincia encadena su tercera jornada sin bajar de los 900 contagios. Cierto es que, como se mencionó ayer, desde el viernes 6 de agosto no se supera la barrera de los mil positivos diarios, pero las cifras continúan aún muy elevadas y con pocos visos de que se produzca un descenso acusado los próximos días.

Con este panorama, todo hace indicar que esta quinta ola del coronavirus, protagonizada por contagios en la juventud y brotes en las residencias de ancianos que ya habían recibido la vacuna, va a alargarse durante buena parte del verano, y con ella, las medidas restrictivas que la acompañan.

El último balance de la Consejería de Salud y Familias indica que en la provincia de Sevilla han dado positivo en Covid 925 personas, dos menos que el pasado viernes, mientras que el jueves la cifra fue de 926. Datos que hacen posible hablar de un estancamiento. Y lo que es peor, que la curva de la quinta ola no acaba de doblegarse. Una afirmación que se constata, además, cuando se compara con el cómputo global de nuevos contagiados de la semana anterior, cuando se alcanzaron los 5.839. Siete días después dicha cifra es de 5.176, una mínima reducción que, en términos porcentuales, sólo supone una bajada del 11,35%.

La última jornada analizada por Salud viene acompañada también de un dato bastante desalentador: cuatro personas han perdido la vida en la provincia a consecuencia del coronavirus, por lo que ya son 2.093 las que han fallecido desde que en marzo de 2020 estallara la pandemia.

Los hospitalizados, al alza

Hay más datos negativos en este balance: el número de hospitalizados también se ha incrementado las últimas horas, hasta llegar a los 281, con 22 ingresos más por Covid, uno de los aumentos más importantes de esta semana. Ahora mismo permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 49 pacientes, uno más que el jueves. Desde que se inició la pandemia el número de enfermos que han pasado por los centros sanitarios de Sevilla a consecuencia del coronavirus ha sido de 11.866, mientras que el de los que ha estado en la UCI ha alcanzado ya los 1.154.

En cuanto a los que han dejado atrás la enfermedad, la cifra también es menor que la proporcionada el viernes. En las últimas 24 horas se han recuperado 468 sevillanos, mientras que el día anterior fueron 568, un centenar más.

Respecto a la vacunación, el número de dosis administradas en la provincia de Sevilla llega a las 2.544.456. Las personas con la pauta completa suponen 1.227.034, mientras que las que sólo tienen puesta una inyección son 1.435.477.

Con tales cifras, la provincia de Sevilla acaba la primera quincena de agosto, marcada por una quinta ola de contagios que no acaba de venirse abajo y con la lista de fallecidos por el Covid que continúa aumentando. La esperanza, eso sí, está puesta en la vacunación, que alcanza ya a los adolescentes, aunque los últimos brotes en los geriátricos hace prever que sea necesaria una tercera dosis de refuerzo, al menos, para la población de mayor riesgo.