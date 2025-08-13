Quirónsalud Infanta Luisa repara por primera vez una válvula tricúspide sin cirugía convencional

El Servicio de Cardiología Intervencionista y Cirugía Cardiovascular del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa ha realizado con éxito la primera reparación percutánea de la válvula tricúspide en un centro de la sanidad privada andaluza. El procedimiento se ha llevado a cabo con el dispositivo de última generación Pascal Ace, que permite reparar la válvula desde el interior del corazón sin necesidad de abrir el tórax.

Según explica el doctor Rafael García de la Borbolla, cardiólogo intervencionista, esta técnica mínimamente invasiva se realiza mediante un catéter introducido por la vena femoral, guiado por imagen ecocardiográfica y fluoroscópica. El dispositivo, más fino y flexible que modelos anteriores, permite un posicionamiento más preciso y un cierre más suave de las valvas, minimizando los riesgos.

El doctor Mariano García de la Borbolla, cardiólogo y cirujano cardiovascular, compara esta válvula con “una puerta que debe cerrarse bien cada vez que el corazón late para que la sangre fluya en la dirección correcta”. Cuando esto no ocurre, se produce una insuficiencia tricúspidea, lo que puede generar fatiga, dificultad para respirar e hinchazón.

“El dispositivo actúa como una pinza inteligente que se coloca sin cirugía abierta. Junta cuidadosamente las hojas de la válvula para que vuelvan a cerrar bien, reduciendo la fuga de sangre y mejorando los síntomas del paciente”, precisa Rafael García de la Borbolla. Todo el procedimiento se realiza sin parar el corazón ni abrir el tórax, lo que permite una recuperación más rápida y menos dolorosa, especialmente en pacientes frágiles o con comorbilidades.

El caso tratado correspondía a una mujer con dos cirugías previas en la válvula mitral (2001 y 2015), a quien en 2023 se le implantó una prótesis mitral transcatéter. En el último año, había desarrollado una insuficiencia tricúspide severa, lo que le provocaba disnea, fatiga y edemas. Dada la complejidad de su historial, se optó por esta estrategia percutánea. La paciente recibió el alta médica en solo 24 horas y ha experimentado una notable mejoría clínica.

La insuficiencia tricúspidea afecta aproximadamente al 0,55 % de la población general, pero su prevalencia aumenta al 4 % entre personas mayores de 75 años, afectando mayoritariamente a mujeres. Los síntomas más comunes incluyen disnea, astenia, edemas y distensión abdominal.

Con esta intervención, Quirónsalud Infanta Luisa se consolida como centro pionero en cardiología intervencionista avanzada, ofreciendo opciones terapéuticas seguras y eficaces a pacientes de alto riesgo quirúrgico.