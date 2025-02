Rafael Fernández, mejor investigación enfermera de España: "Investigar en enfermería es indispensable"

El enfermero de la UCI del Hospital Virgen Macarena, Rafael Jesús Fernández Castillo, recibió el pasado 5 de febrero el premio nacional al mejor trabajo de investigación en la categoría de Jóvenes Promesas que otorga el Consejo General de Enfermería (CGE), un reconocimiento que, como él mismo admite, no es sólo al proyecto en sí, sino al esfuerzo personal que tienen que hacer los enfermeros para poder investigar.

"Estoy muy contento de que el Consejo haya creado estos premios. Soy de la opinión de que es una de las mejoras formas de invertir las cuotas de los enfermeros colegiados. Si queremos que se reconozca a los enfermeros como investigadores nos tienen que apoyar y dar visibilidad desde las instituciones", asegura Fernández. "Es un puntazo que a nivel nacional te reconozcan que lo que estás haciendo está bien y tiene calidad y que te ayuden. La investigación en enfermería es indispensable para mantenerte actualizado", añade.

Así todo, el enfermero doctor y profesor de 32 años lamenta que la imagen del enfermero investigador siga, aún en la actualidad, sin estar totalmente extendida en la sociedad. "A cualquiera que se le pregunte por la calle qué hace un enfermero, lo normal es que se piense en el profesional que te cuida cuando estás ingresado o que te da la medicación. Nadie te va a definir a una enfermera como personal sanitario que investiga y es una pena porque tenemos un campo de conocimiento propio y es muy importante que se difunda que, además de otras muchas cosas, también investigamos", se reafirma.

En esta línea, Rafael destaca la importancia de la investigación en cuidados, que todavía no está tan asentada. "La investigación nos ayuda a aplicar los mejores cuidados a nuestros pacientes, lo cual va a redundar siempre, primero en una autorrealización profesional, y, por supuesto, en una satisfacción plena en los pacientes y familiares que ven como la enfermera se implica y preocupa para cuidar con más garantías", comenta el investigador.

Sobre el trabajo ganador, bajo el título Efectividad y eficiencia de los sistemas de retorno de sangre en el paciente crítico adulto: un ensayo clínico multicéntrico aleatorizado, en el que contribuye el hospital sevillano, en colaboración con las UCI de los hospitales Gregorio Marañón, 12 de Octubre y Rey Juan Carlos de Madrid, su principal investigador explica que es un estudio experimental de costo-efectividad que utiliza un dispositivo llamado Sistema de Retorno de Sangre, que disminuye el exceso de extracción de sangre que se produce en las habituales analíticas realizadas a diario en los pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos. Con este sistema cerrado se busca mejorar la calidad asistencial de pacientes ingresados en estado crítico, disminuyendo las trasfusiones de sangre y mejorando los resultados en salud.

El enfermero detalla que este sistema evita el desecho de aquella sangre "sucia" necesario en todas las extracciones para conseguir llegar a la de mejor calidad pero que, en este caso, al tratarde de pacientes frágiles, y por la cantidad de muestras que se toman a diario, acaba anemizándose, lo cual implica la necesidad de hacer transfusiones, no exentas de posibles complicaciones. "Con este sistema conseguimos que esa sangre que hay que desechar, no se deseche, sino que se mantiene en el catéter y así sirve como desecho sin tirarla y una vez extraída la muestra necesaria, se le devuelve al paciente de forma estéril", explica. "Es algo que ya ha demostrado que ayuda a que no disminuya ni la hemoglobina ni el hematocrito", detalla. El sevillano también apunta que el proyecto contribuye a la idea cada vez más extendida de generar UCIs verdes. "Este sistema gasta menos material y, a nivel de sostenibilidad, contribuye con la menor utilización y desecho de recursos, sobre todo, plásticos", añade.

Rafael Fernández explica que se adentró en el mundo de la investigación enfermera incluso antes de despertar su inquietud asistencial. "Me proponían ir a contarle a los alumnos de cursos inferiores mis experiencias, por eso, para mí, la docencia y la investigación siempre han ido de la mano y he tenido claro que para dar clases tenía que investigar. Siempre he tenido en mí ese germen", explica. Con todo, cuenta que ese "germen" se potenció cuando se vio en la necesidad de trabajar y vio las pocas posibilidades que tenía de conseguir un contrato a nivel asistencial en un centro sanitario. Así llegó a la UCI del Hospital Virgen Macarena donde trabaja en la actualidad. "Salió un contrato de técnico de investigación y vi la manera meter cabeza. Empecé a ver la implicación que tiene para la práctica lo que hacemos y supe que quería investigar", remarca.

Por su parte, lamenta que, aunque las universidades son "entidades investigadoras" y "no entidades docentes", en el grado de Enfermería se podría hacer mucho más para incentivar el espíritu investigador de los futuros enfermeros. "Se hace el intento, pero no se consigue porque se empieza a hablar de este campo en el primer curso y ahí, la mayor parte de los estudiantes, lo que quieren es pinchar, adentrarse en el mundo asistencial. Creo que sería mucho más útil llevar la investigación a las aulas cuando ya se han adquirido un campo de conocimiento enfermero asistencial suficiente", considera el enfermero. "Yo se lo digo a mis alumnos, si es un camino que quieren explorar, tienen que seguir explorando y estudiando", asegura.

Desde el hospital explican que el dinero adjudicado con este premio se destinará íntegramente a financiar el propio ensayo, en una demostración de la implicación enfermera del centro en el avance científico de las técnicas asistenciales y la innovación.