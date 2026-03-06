Reabre el cementerio de Sevilla tras un mes cerrado por el temporal

El cementerio de San Fernando ha reabierto este viernes sus puertas al público después de permanecer más de un mes clausurado a causa de los graves daños provocados por el temporal de borrascas. El Ayuntamiento de Sevilla ha completado las actuaciones más urgentes, centradas en la retirada de ejemplares arbóreos afectados y en la eliminación de situaciones que implicaban riesgo inmediato para la seguridad de los visitantes.

Según ha informado el consistorio hispalense, el recinto funerario reúne ya las condiciones necesarias para permitir las visitas con plenas garantías, pese a que continúan los trabajos técnicos sobre determinados árboles. Las zonas sensibles han sido debidamente aseguradas y se han eliminado los peligros inmediatos derivados del episodio climatológico extraordinario que azotó la capital andaluza.

El temporal dejó 227 sepulturas dañadas con afectaciones de diversa consideración. Aunque el acceso ya está permitido, las reparaciones de estos enterramientos se ejecutarán de manera progresiva conforme se tramiten los procedimientos de ayudas destinados a las familias afectadas. El Pleno municipal ha aprobado una modificación presupuestaria de 120.000 euros específicamente destinada a este fin, por lo que los visitantes podrán encontrar todavía algunas sepulturas afectadas mientras se completan las actuaciones de restauración.

Desde el pasado 2 de febrero, la delegación de Parques y Jardines ha desplegado un dispositivo específico para hacer frente a las consecuencias del fenómeno meteorológico. El episodio registró rachas de viento superiores a los 120 kilómetros por hora, lo que provocó la caída de numerosos ejemplares dentro del camposanto. En total, se han contabilizado 80 árboles afectados con vuelco completo, una cifra que refleja la virulencia del temporal.

El Ayuntamiento ya ha comenzado a contactar telefónicamente con las familias de las que dispone de datos actualizados y continúa facilitando información individualizada sobre el estado de cada sepultura. La relación detallada con indicación de calle y número se encuentra publicada en la página web oficial del cementerio para facilitar su localización y consulta por parte de los interesados.