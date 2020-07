Los retoques estéticos ya no son cosa de ricos y famosos

En la actualidad, un 35,9% de la población española utiliza los servicios de Medicina Estética, lo que supone un crecimiento de 5,4 puntos porcentuales en el último año y, de los que recurren, cuatro de cada diez personas a partir de los 26 años (según un estudio presentado por la Sociedad Española de Medicina Estética), haciendo de esta especialidad una de las de más crecimiento del sector sanitario privado. Junto con este aumento, se detecta también, un aumento de la proliferación de centros, falsos especialistas en la materia e intrusismo en los tratamientos de medicina estética.

¿Cómo poder entonces encontrar una clínica de confianza y elegir un buen especialista?

Con esta y más preguntas acudimos al actual referente en medicina estética en Sevilla, el Dr. Bartosz Kosmecki, especialista con años de experiencia, reconocido con varios premios a nivel nacional e internacional gracias a sus técnicas propias de tratamientos de rejuvenecimiento global del rostro, que le han llevado a reconocer sus manos como unas de las mejores en España.

¿Cómo elegir un medico estético? ¿Es suficiente comprobar si está colegiado en el colegio de médicos o necesitamos más información, como acreditaciones de centro sanitario etc. para saber si nuestra elección es la correcta?

La gestión de colegiarse es básica porque estamos hablando de tratamientos médicos. La mayoría de ellos son tratamientos inyectables, que requieren el uso de maquinaria o láser de alta potencia y, ya no solo por la legislación vigente, sino por la seguridad del mismo acto médico, no podemos dejarnos en manos de no especialistas médicos y, por supuesto, no profesionales. El problema de los tratamientos de medicina estética en España es que un colegiado puede conseguir la licencia de apertura de su consulta (aunque sea especialista de otra materia como muchos médicos de familia, servicios UCI etc.) o ampliar el abanico de sus tratamientos (como odontólogos con rellenos de labios) a inyectables de medicina estética sin pruebas prácticas de sus habilidades en inyecciones o aplicaciones de técnicas láser.

No se es un buen médico estético o cirujano plástico sólo por el hecho de terminar una carrera, porque en estas especialidades, más que en ninguna, lo que cuenta es la habilidad de los inyectores (como dicen los expertos estadounidenses), la cantidad de pruebas que ha realizado (asociaciones de EEUU ponen como baremo 10 mil procedimientos para calificar a un experto como apto y autosuficiente) y tener este don de imaginación sobre el resultado final.

La mayoría de los pacientes que acuden a mis clínicas con problemas sin solucionar después de haberse pasado por 3 o 4 consultas, decepcionados por haber invertido un presupuesto importante, con algunos efectos adversos de mala praxis o simplemente con resultados antiestéticos han sido atendidos por médicos en sus clínicas legalmente establecidas.

El problema de estos facultativos es que son unos inexpertos porque han abierto su “consulta de medicina estética” un día a la semana, su ocupación principal es el trabajo en el centro de salud o en el servicio de urgencias (a lo mejor allí es el especialista perfecto, porque allí llevará atendiendo a pacientes desde muchos años), pero si su único objetivo era trabajar en estética para ganar dinero extra y no tiene ni tendrá suficiente experiencia porque dedica a ello 4 horas a la semana, nunca llegará a ser un buen médico estético. Esta especialidad, como la cirugía plástica, necesita unos medios importantes de formación (congresos, máster, cursos de últimas técnicas y tecnologías), mucho tiempo de práctica, un buen maestro que te enseñe y, sobre todo, tu propia práctica, que es la que estás desarrollando con tus pacientes.

Igualmente ocurre, y cada vez más, cuando los pacientes acuden a mi consulta para eliminar los abultamientos de los labios provocados por dentistas que, al terminar el tratamiento odontológico ¨le han vendido¨ al paciente ¨embellecimiento de la sonrisa¨. Puede ser que se sientan expertos en sonrisas, muy bien, pero, ¿ellos utilizan al día 30 o 40 jeringas de ácido hialurónico y saben como manejarlas?

En mi opinión, no. Igual como cuando a mis clínicas llegan comerciales de máquinas para aclarar los dientes. Yo no tengo una empresa para todo, y no tengo la información necesaria para saber que lo que se me quiere vender tiene sus bases en la práctica odontológica o no, por lo que no puedo entrar en este campo, además de que mi ética como buen profesional no me lo permite. Además, un médico estético, si trabaja bien, no tiene necesidad de hacer ni blanqueamientos dentales ni liposucciones porque sus pacientes le están trayendo mucho trabajo recomendando a familiares y amigos, lo mismo pasará con un buen dermatólogo, dentista o cirujano plástico. No tendrán necesidad económica ni tiempo para ocuparse del trabajo del médico estético.

Entonces, ¿cómo elegir un especialista de medicina estética para realizarse un tratamiento eficaz y seguro?

Las reglas de siempre son las mejores, antes de que llegase la época en que todo se busca en internet y Dr.Google, siempre hemos preguntado a nuestros conocidos por referencias, y es esta la que sigue siendo la mejor opción para la realización de un buen tratamiento. Ahora, si tu amiga se esta haciendo la depilación láser en un centro y tú buscas un médico que te haga un rejuvenecimiento sin cirugía (tratamiento inyectable más demandado actualmente por pacientes) busca referencias en este ámbito. Si no tienes la oportunidad de tener algún referente en tu entorno, yo personalmente, lo que puedo aconsejar a los pacientes es lo que no deben hacer.

Entonces, ¿qué es lo que no deberían hacer los pacientes cuando buscan un centro de referencia?

No hay que ser paciente de la regla ABCD. Durante las formaciones que hago para médicos especialistas sobre mi técnica de rejuvenecimiento global del rostro 4x9, les presento este ejemplo de todos los pacientes que acuden a mi clínica (Clínica Verkomed Sevilla-Nervión) de otros sitios y se convierten en los más fieles, cumplen unas reglas comunes que he llamado “ABCD”.

Son pacientes que, o buscan tratamientos muy “atractivos” (A de ABCD) que prometen en una sesión, con utilización de maquinaria, conseguir unos resultados espectaculares; pacientes que buscan tratamientos muy “baratos” (B de ABCD) o de promoción, o buscan “cerca” de su casa (C de ABCD) porque obviamente estar cerca de tu casa, o buscan un tratamiento concreto que no tiene nada que ver con necesidad real que presenta (D de “desproporción” del tratamiento).

Usted, en sus Clínicas Verkomed está atandiendo a pacientes de toda España que vienen a buscar su técnica para mejorar el aspecto de su rostro. ¿Estos tratamientos necesitan que el paciente le vea varias veces o son muy rápidos? ¿Qué mantenimientos necesitan?

Por regla general cuando hablamos de tratamientos rejuvenecedores, en general, se pueden realizar en una sola sesión y necesitan poco mantenimiento. En la mayoría de los casos un tratamiento importante de lifting no quirúrgico en la consulta se realiza en una hora. Para los pacientes que llegan de otras ciudades de España, concretando directamente el avión o planeando el viaje con más tiempo, podrán permitirse en un mediodía realizarse el tratamiento y volver a su residencia habitual.

Supongo que para estos pacientes que llegan de lejos, les ofrecéis la posibilidad de primera consulta online para hacer la primera valoración y posteriormente realizarse el tratamiento indicado, ¿verdad?

Pues no. Las cosas en mis clínicas desde el principio hasta final se hacen bien. Y actualmente todavía es imposible hacer una valoración exhaustiva a través de video llamadas. De esta forma no podemos valorar la cantidad de tejidos grasos y perdidas óseas, que son los primeros causantes del envejecimiento del rostro. Tampoco puede observarse la flacidez presentada por el paciente.

Para aquellos que vienen de lejos les reservamos el tiempo de la primera consulta, el tiempo necesario para anestesias tópicas y el tiempo para la realización del tratamiento. Pero para la mayoría de los pacientes mantenemos el protocolo normal, que es visita diagnóstica y, posteriormente, al paciente se le asigna su cita. De esta forma tiene tiempo para tomar las decisiones con respecto a su realización. Volviendo al tema antes mencionado sobre dónde no acudir, si tu médico quiere realizarte el tratamiento justo después de la visita, y consigues cita con él de forma gratuita y rápido, su agenda no estará muy ocupada y hay que pensar por qué es así. ¿Verdad?

Pues sí, al final estos pequeños detalles y sus consejos seguro ayudarán a nuestros lectores a saber escoger un buen especialista. De todas formas os adjuntamos la página de sus clínicas donde en el apartado blog pueden leer más sobre estos tratamientos y sus consejos de cuidado de la piel. (www.verkomed.com).