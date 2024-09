La ‘review’ de la sevillana Adelapordiosxd a un ladrón que ha desatado la carcajada en Instagram

No es raro salir de fiesta y perder alguna pertenencia por el camino. En el peor de los casos, más que perdidas, el móvil o la cartera han terminado sustraídas por mano ladrona, para aumentar más el drama de la situación. Algo así le pasó a Adela Angulo (@Adelapordiosxd), la artista sevillana que comparte en Instagram sus viñetas y videos cortos sobre su vida, incluyendo su conversación con su ladrón y su review de la situación.

“Mi primer ladrón honesto, buena experiencia. Cuatro estrellas”

En su vídeo, Adela hace un pequeño story time de un día en el que le robaron algunas de sus pertenencias personales cuando estaba de fiesta en una discoteca. En su vídeo, con una interesante edición que aporta imágenes a lo que narra, algo que ha sido parte del éxito del vídeo como se puede leer en algunos comentarios, la sevillana cuenta como volvió a su casa y se puso en contacto con su móvil para intentar hablar con el ladrón a través de WhatsApp usando el teléfono de su madre, para ver si podía convencerle para que le devolviera su dispositivo. “Y le dije oye, ¿me puedes devolver el móvil? Por favor, que soy pobre. Y él me dijo: no lo siento, no te lo puedo devolver porque la vida está muy mala. Y yo pensé: bueno, eso sí es verdad”, explica.

Cuenta también que el ladrón le contó dónde había tirado el resto de sus pertenencias sustraídas (la cartera, las llaves y las tarjetas), que acabaron en un contenedor al que se fueron Adela y su madre a buscarlas. “Y yo fui con mi madre a las seis de la mañana, nos metimos en el contenedor y efectivamente estaba allí todo”.

Y termina: “Y pensé, qué buena gente este ladrón. Y fue muy buena experiencia, mi primera experiencia con un ladrón honesto. Y aparte de lo de meterse en mi Twitter y decir que me gustaba para que me hicieran no sé qué y no sé cuántos, todo lo demás bien”.

Su publicación, en cuyo pie de foto se puede leer “Mi primer ladrón honesto, buena experiencia, 4 estrellas”, ha conseguido que muchos usuarios se rían de la agridulce experiencia con el ladrón honesto: “Qué buena gente, de verdad. Con el Twitter se columpió una mihilla, pero to’ wena gente”, escribía una persona. “Si lo recomiendas, pues nada, probaremos la experiencia”, bromeaba otro usuario. “Si el ladrón es seguidor queremos la experiencia desde su punto de vista”, pide alguien más en los comentarios.

Y su forma tan divertida de contarlo también ha hecho que algunas personas se hayan animado a compartir situaciones similares, por ejemplo, la usuaria @elenag_rojo contaba como a ella le pidieron perdón tras robarla en Sevilla: “Y me dieron dos besos y tó con la navaja en la mano por detrás de Santa Justa”. No ha sido la única persona, en sus comentarios también se ha podido leer otros robos surrealistas, como el que sufrió una tercera persona al que le robaron a punta de navaja “y cuando me pongo nervioso hablo más de la cuenta, así que empecé a negociar con la navaja a centímetros de mí. El ladrón cedió y me dio la tarjeta SIM y la de memoria y yo creo que se quedó tan flipado que no se acordó de robarme la cartera en la que llevaba 60 euros”, cuenta @arturo.skylar.