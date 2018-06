Miguel Poveda homenajea a Lorca en el Auditorio

El 22 de junio a las 22:00 el Auditorio de Rocío Jurado acoge el concierto de Miguel Poveda. La actuación pertenece a la giraTour Enlorquecido 2018. En el concierto, Poveda presenta su nueva grabación de estudio, Enlorquecido, en la que rinde homenaje al poeta granadino Federico García Lorca.

"Siempre había navegado en el océano que es la obra de Federico García Lorca, pero nunca había buceado tanto como en estos dos últimos años. Para mí, ha supuesto un antes y un después en mi manera de ver y entender la vida. Desde que leí por primera vez Soneto de la dulce queja, algo imperioso y terrenal me arrastró al mundo de Lorca, pero es ahora cuando me he sentido capaz de afrontar la selección de poemas que finalmente he decidido grabar en este disco", asegura el artista.

Se trata de un trabajo, además, en el que Poveda ha asumido el riesgo de componer gran parte de la música y crear así un vínculo más íntimo y directo con su poeta predilecto.

El artista está acompañado, entre otros músicos, por Joan Albert Amargós (piano y dirección musical) y el guitarrista Jesús Guerrero. En el recital, además, Poveda ofrece un recorrido por sus principales éxitos, que incluyen incursiones tanto en el flamenco como en la copla y la tradición de la canción popular, junto con algunas de las canciones que forman parte de su nuevo álbum.

Entradas entre 38’50 y 99 euros en ticketmaster.es