Sevilla vive su vuelta al cole entre flamenco, conciertos y exposiciones

El comienzo de septiembre supone para muchos un auténtico drama pero la amplia oferta de conciertos y espectáculos, entre los que destacan la Bienal de Flamenco y el Festival Cita en Mairena, hacen que dejar las vacaciones atrás no resulte tan traumático. La música sigue siendo el punto fuerte del mes, aunque muchas de las exposiciones inauguradas durante el año permanecen abiertas para los que aún no han disfrutado de ellas.

Fiesta en Triana para comezar la Bienal

El 6 de septiembre a las 21:00 se celebra la jornada inaugural de la XX edición de la Bienal de Flamenco con el espectáculo de Tomás de Perrate, Una fiesta en Triana, que se celebra en el Muelle de la Sal. Además, también se realiza un flashmob con José Galán.

El primero de los espectáculos oficiales se celebra el 7 de septiembre a las 20:30 en la Plaza de Toros de la Maestranza. Se trata del espectáculo Arena, que cuenta con Israel Galván y Kiki Morente, Soleá Morente, El Niño de Elche y Sylvie Courvoisier (entre 20 y 40 euros).

En el caso del 8 de septiembre, el primero de los espectáculos se celebra en la Factoría Cultural a las 12:00. Se trata de Factoría Bienal, que cuenta con Ismael de la Rosa, el Bola, de la mano de José Valencia (entrada libre). Por último, a las 20:30 Farruquito lleva al Teatro de la Maestranza su espectáculo Farruquito (22 y 40 euros) y a las 23:00 Lole Montoya y José Miguel Évora llevan al Café Alameda su espectáculo La soledad compartida (20 euros).

Por otro lado, el 9 de septiembre a las 12:00 Inés Bacán y Niño de Gines interpretan en la Iglesia de San Luis de los Franceses100 años de cante ( 20 euros).A las 20:30 Calixto Sánchez, José de la Tomasa y Pepa Montes llevan al Teatro de la Maestranza Al arte de su vuelo – XX edición ( entre 22 y 40 euros). Por último, la compañía Patricia Guerrero lleva al Teatro Central el espectáculo Distopía (25 euros. 23:00).

Fin del ciclo 'Pop CAAC'

Después de todo un verano cargado de actuaciones, el ciclo musical Pop CAAC llega a su fin con dos noches muy especiales en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.

Por un lado, el 6 de agosto le toca el turno a la formación Calambres, que sigue su trayectoria imparable y presenta su primer trabajo discográfico en directo, haciendo una alto en la gira nacional de promoción para encontrarse con su público más fiel. La banda liderada por Pablo Feria (voz y guitarra flamenca) envuelve en su juego imposible de melodías rock y pop, con letras instaladas en la memoria musical de cualquiera de nosotros procedentes de sevillanas, coplas o el repertorio popular andaluz. Previamente, el grupo La Tarambana actúa de telonero. Se trata del grupo jerezano liderado por Daniel Quiñones (Los delincuentes) que continúa con la gira de presentación de su primer trabajo Cuánto vive un indie, tras dar más de 50 conciertos y haber participado en los mejores festivales de Andalucía este verano.

Para cerrar el ciclo, el 7 de agosto hay una cita con la electrónica en su más amplio sentido, con The Zombie Kids, Save The Rave y La Pompa Jonda. The Zombie Kids, pinchadiscos afincados en Madrid con una distintiva técnica en cabina, una actitud devastadora y un sonido lleno de influencias old-school y electrónica vanguardista, visitan de nuevo Sevilla donde tienen una legión de seguidores. Pero antes, abre el concierto la Pompa Jonda, que con su Electro-jondo sigue imparable. Ahora presentan su primer disco, Coplas Marcianas. En apenas un año y medio, han superado los 100 conciertos y han puesto patas arriba al público de los mejores festivales del verano andaluz. Como colofón final a esta edición del Pop CAAC, desde la organización han invitado a unos sevillanos muy especiales, Save The Rave, que serán los encargados de poner el broche final a esta noche de baile con lo mejor del dub, drum&bass y la electrónica en general.

Las entradas para el ciclo están a la venta en www.wegow.com entre 8 y 12 euros. Conciertos a las 21:00.

Rozalén y Maluma, encargados de inaugurar Cita en Mairena

Tras el éxito de su primera edición, Mairena del Aljarafe acoge durante septiembre el Festival Cita en Mairena. Pastora Soler, Sergio Dalma, Niña Pastori y Sweet California son algunos de los artistas que actuarán en esta serie de recitales, siendo Rozalén la encargada de dar el pistoletazo de salida, el 7 de septiembre a las 21:30. La artista murciana presenta en el festival su nuevo disco, Cuando el río suena, en el que destacan temas como La puerta violeta o El hijo de mi abuela (33 y 44 euros). Por otro lado, el cantante colombiano Maluma se encarga de continuar con los conciertos con su actuación del 8 de septiembre a las 22:00, en la que presenta su nuevo disco, F. A.M.E. Entradas entre 45 y 88 euros.

Manolo García presenta 'Geometría del rayo' en el Auditorio

El 8 de septiembre a las 21:30 hay programado el concierto de Manolo García en el Auditorio Rocío Jurado de la Isla de la Cartuja. La actuación forma parte de la gira de otoño, en la que presenta las canciones de su séptima grabación de estudio, Geometría del rayo. El álbum llega sólo unos meses después de su único disco doble en directo hasta la fecha en el que combina la banda que trabajó en su anterior disco de estudio con los músicos habituales de sus conciertos. Entradas a 39,60 euros en ticketmaster.es.

Últimos conciertos de las Noches en el Alcázar

Tras un intenso verano de actividad concertina, el ciclo Noches en los jardines del Alcázar llega a su fin el 8 de septiembre. Así, el 6 de septiembre vuelve la música arábigo-andalusí de la mano de Almaqam, grupo creado en el año dos mil con la idea de favorecer la convivencia, la interculturalidad y el hermanamiento entre culturas. Ofrecen el recital Al-Andalus: las llaves de la memoria, un programa de música árabe en general con temática andalusí.

Por otro lado, el 7 de septiembre se presenta el dúo de Johanna Rose & Javier Núñez, ambos presentan en directo un concierto centrado en la figura de Johann Sebastian Bach y su hijo más célebre, Carl Philipp Emanuel, abordando en esta ocasión tres sonatas.

Por último, el 8 de septiembre actúa The Dixielab, que clausura esta edición. El grupo presenta su primer disco, Hear me talking to you, con el que reivindican el blues más antiguo como piedra de toque y elemento fundamental del jazz.

6 euros en bancatix.com.

Es tiempo de carnaval en el espacio Cartuja Center

El 7 de septiembre a las 20:00 está programado el espectáculo Carnaval de Cádiz, Patrimonio de la Humanidad en el auditorio Cartuja Center. El espectáculo cuenta con las actuaciones de autores ganadores del COAC: Tino Tovar y Antonio Martínez Ares en comparsas y Selu Cossio en chirigotas. De Tino Tovar se presenta Juana la loca y Canción de Cádiz; de Antonio Martínez Ares Los Cobardes y su nueva antología y de Selu Cossio Lo que diga mi mujé y Los Enteraos. Entradas a 25 y 30 euros en ticketea.com.

Exposiciones abiertas

Archivo de Indias. Hasta el 30 de septiembre se puede visitar la exposición Cuatro Siglos de Ingeniería Española en Ultramar. De entrada libre, el horario de visita es de martes a sábados de 09:30 a 17:00, domingos y festivos de 10:00 a 14:00. Avenida de la Constitución.

Hospital de la Caridad. De lunes a domingo se puede visitar la exposición Murillo cercano. Miradas cruzadas. Reservas en en correro santa_caridad@yahoo.es y en los teléfonos 954 223 232 y 605 683 869. C/ Temprado, 3.

Caixafórum. Hasta el 23 de septiembre se puede ver ¡Cine y emociones. Un viaje a la infancia. Además, hasta el 4 de noviembre permanece abierta al público la exposición temporal Construyendo nuevos mundos 1914-1945 (las vanguardias históricas en la colección del IVAM). De lunes a domingo y festivos, de 10:00 a 20:00.

Catedral. Durante todo el año, la Catedral acoge la exposición Murillo, la mirada de la santidad. El horario de visita es lunes de 11:00 a 15:30; de martes a sábados de 11:00 a 17:00; domingos de 14:30 a 18:00. 9 euros.

CAAC. Hasta el 16 de septiembre permanecer abierta al público la muestra Lea Lublin. También puede verse hasta el 31 de marzo la muestra colectiva y multidisciplinar Entre la figuración y la abstracción, la acción. El horario de visita es de martes a sábado de 11:00 a 21:00, domingos y festivos de 10:00 a 15:30. Camino de los Descubrimientos.

Museo de Bellas Artes. Hasta el 27 de septiembre permanece abierta la muestra Murillo. Celebramos su obra. Se trata de una exposición temporal integrada por los trabajos realizados para el programa educativo Celebramos la obra de Murillo. De entrada libre, el horario de visita es de martes a sábado de 09:00 a 20:00, domingos y festivos de 09:00 a 15:00.

Alcázar. Desde el sábado hasta el 23 de septiembre se puede visitar la exposición temporal Estudio abierto en la Sala del Apeadero del Alcázar de Sevilla. Se trata de una muestra de pintura y escultura de la Asociación de Artistas de Carmona con obras de Manuel Bascón, Celia Márquez, Ana Aydillo y Fernando García, entre otros. De entrada libre y con inauguración el sábado a las 20:00, el horario de visita es de 11:00 a 15:00. Acceso por el Patio de Banderas.

Fundación Valentín de Madariaga. Hasta el 23 de septiembre se puede visitar la exposición temporal Mirando a Murillo. Es una muestra colectiva comisariada por Rocío Monsalves y organizada por el proyecto cultural Tras la sombra de Murillo, en la que se exhiben obras creadas para la exposición por artistas actuales, que muestran su conexión con el pintor barroco. De entrada libre, el horario de visita es lunes de 10:00 a 14:00, de martes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00, sábados y domingos de 10:00 a 14:00. Avenida de María Luisa.