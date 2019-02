Planes de cine en Sevilla para el 16 y 17 de febrero

Ir al cine siempre es un buen plan, también para San Valentín. Estas son algunas recomendaciones para los amantes del cine en Sevilla o para aquellos que prefieran quedarse en casa:

Estrenos de cartelera

En dos tiempos y contextos bien alejados, dos de los estrenos de esta semana abordan el tema del poder, o mejor dicho, las dificultades y obstáculos para alcanzarlo. La cinta norteamericana El candidato, de Jason Reitman, nos trae a Hugh Jackman para interpretar a Gary Hart, quien fuera truncado candidato demócrata (1987) a la presidencia de los Estados Unidos, hundido antes de conseguirlo como consecuencia de una campaña mediática sobre su escarceo extramatrimonial.

En la corte palaciega francesa de finales del XVII, el regente Felipe de Orleans pone en marcha un plan para alcanzar la paz entre España y Francia que pasa por casar a su hija de doce años con el heredero del trono español y a su hermano Luis XV, futuro rey, con la infanta española Mariana Victoria, de apenas cuatro años. Los amantes de la Historia y el academicismo de reconstrucción tienen en Cambio de reinas, de Marc Dugain, adaptación de la novela de Chantal Thomas, su apuesta segura de la semana.

El cine español sigue explotando sus mejores vetas comerciales sin miedo a los estereotipos: Perdiendo el Este insiste en la fórmula de Perdiendo el Norte y cuenta con el reclamo de Julián López, Malena Alterio, Carmen Machi o Javier Cámara en su escapada a Hong Kong para hacer negocios y chistes a costa de las diferencias culturales.

Los estrenos de la semana se completan con el blockbuster de turno, Alita: Ángel de combate, esta vez de la mano de Robert Rodríguez, la habitual dosis de distopía y efectos digitales y una heroína adolescente de ojos grandes acompañada del siempre solvente e histriónico Christoph Walz. También estira el éxito y la fórmula de terror+comedia de su predecesora la segunda entrega de Feliz día de tu muerte, mientras que la francesa La escuela de la vida, de Nicolas Vanier y con el popular François Cluzet, viaja a la Francia de 1927 para insistir en el magisterio rural de la vida sencilla como modelo moral para tiempos sin valores fuertes ni estables.

La película de la semana

Candidata al Oscar al mejor filme de habla no inglesa, Cafarnaúm, de la libanesa Nadine Labaki, ha dividido a la crítica desde su paso por el Festival de Cannes, donde obtuvo el Premio del Jurado. Por un lado están los que alaban su potencia sentimental y su denuncia de las terribles condiciones de vida de la infancia; por otro, los que la acusan de "pornomiseria" y explotación sentimental de un tema crudo y delicado. Los espectadores tienen ahora la última palabra.

Otras pantallas

Prosigue en Caixaforum el ciclo 'Dioses y héroes' dentro de las jornadas ‘Arte y Mito’. Este sábado 16 (19:00 h.), se proyectará la extraordinaria Medea de Pier Paolo Pasolini, un despojado, primitivo y esencial acercamiento al personaje mítico, encarnado por María Callas en su más recordada aparición dramática en el cine.

En su sede de Madre de Dios 1, el Cicus mantiene esta semana dos interesantes ciclos paralelos: el dedicado a ‘Cine y Nacionalsocialismo’ presenta el miércoles 13 (18:30h.) la cinta bélica alemana El puente, de Bernard Wicki, que nos lleva a los estertores de IIGM; dentro del ciclo dedicado al maestro japonés Kenji Mizoguchi, se proyectará (lunes 18, 20:00h.) Cuentos de la luna pálida de agosto (1953), reconstrucción de varios cuentos ambientados en el Japón del s.XVI, una de las películas más hermosas de la Historia.

Cine en plataformas

Corren buenos tiempos para el ‘true crime’ en serie, confirmación de que una buena historia criminal real casi siempre supera a la ficción.

En la estela de la fundacional The thin blue line (1988), de Errol Morris, de quien el año pasado pudimos ver la extraordinaria Wormwood, títulos como The Jinx (2015), Making a murderer (2015) u O.J. Made in America (2016) han cimentado desde su carácter documental y su tratamiento de género un modelo muy atractivo que, con más o menos morbo o estiramiento, han hecho de crímenes y criminales famosos o anónimos una nueva y apasionante fórmula de entretenimiento.

Estrenado hace un par de semanas en Netflix, Conversations with a killer: The Ted Bundy tapes, de Joe Berlinger, se centra en uno de los primeros asesinos en serie de la historia criminal moderna, figura fascinante, desafiante y sin empatía cuya escalada de asesinatos de mujeres jóvenes es reconstruida aquí con preciosos materiales de archivo de la época (años 70 y 80), reveladoras entrevistas de audio con el propio Bundy y un vibrante tono narrativo que hace imposible abandonar su periplo de sangre, huida, captura, juicio y pena de muerte en cuatro capítulos.