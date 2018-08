El puente de agosto se llena de conciertos, teatro y exposiciones en Sevilla

¿Qué Sevilla está muerta en verano, y más en el puente de agosto? Pura fantasía. Una completa agenda de conciertos, teatro y exposiciones hacen de la programación de estos días todo un reclamo para quedarse y disfrutar de los planesculturales que se ofrecen desde Santiponce al Polígono Sur pasando por el Alcázar.

Conciertos

Aquí no hay playa, pero conciertos, una decena. El ciclo Noches en los Jardines del Alcázar acoge desde hoy hasta el sábado un amplio catálogo –siempre a partir de las 22:30 (precio 6 euros, 7 por internet)–. Este miércoles regresa Stolen Notes para presentar su nuevo proyecto Los caminos musicales del Atlántico, que conmemora sus más de diez años como formación basada en la tradición musical de los países celtas.

El jueves actuará el Iberian & Klavier Piano Duo, que se ha convertido en uno de los dúos pianísticos más exclusivos y con mayor proyección internacional de la actualidad.

El viernes 17 será el turno del clarinetista gaditano Francisco José Cantó y Ángela Moraza, pianista sevillana. Presentarán La música para clarinete en la época de Debussy.

El sábado, 18 de agosto, volverá el folk irlandés de la mano del Rubén Díez Trío, nueva formación del flautista fundador de grupos como Rarefolk o Sheela Na Gig, que etará acompañado del guitarrista onubense John Conde y el contrabajista sevillano Javier Delgado.

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (Monasterio de la Cartuja) es otro de los refugios culturales veraniegos donde disfrutar de la buena música gracias a su Ciclo Pop CAAC (21:30). Este jueves le toca el turno a Aurora & The Betrayers (más Mr. Groovy & The Blue Heads) y a Mojo (más DJ). Aurora & The Betrayers ya se han ganado el hueco que había dentro del estilo gracias a una personalidad propia y a esos tintes e influencias que van del rock más clásico al soul, pop o folk norteamericano. Mojo es el resultado del mestizaje entre el funk clásico hasta el R&B más desgarrador con tintes de soul y rock en las venas, aunque siempre con el objetivo de experimentar con todo tipo de sonidos.

Música, proyecciones y performance para la jornada del viernes 17 en el CAAC, en la que un ensamble de músicos sevillanos celebrará lo más directo de las bandas sonoras de Quentin Tarantino. En el curso del evento será repasada la música que apoya algunas de las escenas más recordadas de su filmografía, con el añadido de imágenes de algunas de las películas que le han hecho ser quien es. La experiencia de la noche será aún más amplia gracias a la participación de grupos teatrales que añadirán acción a una noche de sorpresas. Participarán los artistas: ChenchoFernández, AnitaFranklin, Pájaro, Trizia, Miguel Zaguán, Miah Lora y Pete Lamotta.

Las calles de Polígono Sur acogerán el próximo sábado el segundo espectáculo del proyecto 3.000 DeSCencias, con la participación del vecindario y artistas de barrio. Será en las inmediaciones de Factoría Cultural, en concreto, en la Avda. Las Letanías aparcamiento de la Guardería Gloria Fuertes, a las 22:00.

Los Veranillos del Alamillo es una de las mejores opciones para disfrutar en familia de las noches de agosto (22:00). Este jueves, flamenco, Homenaje a Juanito el Distinguido, artista invitado Francis Angulo (cante), con Carmen Young (baile), Carlos Guillén (cante) y Ángel Doblado (toque). El viernes, música pop con Red Nails y, el sábado, copla con el espectáculo Aires de Copla.

La sala Fanatic (C/ Herramientas, 35) tampoco se ha ido de vacaciones y, este jueves a las 00:30, programa el concierto de Noriel. La actuación del artista puertorriqueño de trap pertenece a su gira española 2018 (20 euros).

Teatro

La VI edición del Festival de los Teatros Romanos de Andalucía cierra la programación de esta temporada en el Teatro Romano de Itálica con Rafael Álvarez, El Brujo, que interpreta, hasta el 18 de agosto (22:30, entre 10 y 15 euros), la obra Esquilo, nacimiento y muerte de la tragedia griega. Según las palabras de El Brujo: "Esta obra es la mirada de un cómico español sobre la tragedia griega, un cómico que ha sobrevivido y sobrevive para hacer reír constantemente a su público". "La obra es clásica cuando nace de un respeto profundo hacia lo que uno hace, más allá del resultado fiel plasmado en un objeto. La vida es el arte y la vida es clásica. El proceso de creación es el juego mismo de la vida en marcha. Esta inocencia es la que percibí en el Prometeo encadenado de Esquilo", reflexiona el autor.

Continúa la programación teatral en el Palacio de los Marqueses de La Algaba (Plaza Calderón de la Barca, 22:00; entrada gratuita previa reserva en el 955 472 097). Este jueves, los asistentes disfrutará de Namor, el niño pez, de The Nose Theater. El viernes, una original adaptación de la famosa obra de Sófocles de la Compañía Teatro del Mar, Antígona ex-Machina. Esta misma obra se representa este jueves, a las 21:30, en la Casa Palacio de los Duques de Arcos, en Mairena del Alcor. Ya el sábado, Alexis Díaz Pimienta ofrece Improvisación y repentismo.

La nota de humor este puente vendrá dada el jueves por los monologuistas Juancho Bernabé, AlexisLarios y JuanCano, en la terraza del Hotel NH Plaza de Armas (10 euros, anticipadas 7 euros. Grupos de 4 personas, 26 euros).

Exposiciones

El arte tampoco descansa y en la ciudad son varias la exposiciones de interés que pueden visitarse estos días. Aquí sólo algunas de las propuestas.

En la Sala Atín Aya, el colectivo Garabattagge Ilustra presenta la muestra Sacando los colores. 40 años de Orgullo, un proyecto expositivo comisariado por Inma Otero Carrasco y David Rendo García, realizado con el propósito de conmemorar el 40 aniversario de la primera manifestación Lgbti en España. Puede visitarse, hasta el 2 de septiembre, de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00; domingos de 11:00 a 14:00 (entrada gratuita, C/ Arguijo, 4).

En la otra orilla, el Centro de Cerámica de Triana alberga Symballein, de Virginia Herrera y Jorge Thuillier. El trabajo de Virginia Herrera (Sevilla, 1984) y Jorge Thuillier (Cádiz, 1989) trata de abordar conceptos que están delimitados entre lo abstracto y lo intangible, como pueden ser la espiritualidad, los recuerdos o el misterio. Hasta el 31 de agosto, de martes a sábado de 11:00 a 18:00; domingos de 10:00 a 15:00 (acceso gratuito con la entrada del centro).

El Año Murillo engloba una serie de exposiciones que estos días pueden visitarse, tales como: Mirando a Murillo, en la Fundación Valentín de Madariaga (hasta el 23 de septiembre, lunes de 10:00 a 14:00, de martes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00, sábados, domingos y festivos de 10:00 a 14:00); Celebramos la obra de Murillo, en el Museo de Bellas Artes (hasta el 27 de septiembre, de martes a sábado de 09:00 a 21:00; domingos y festivos de 09:00 a 15:00); Murillo cercano. Miradas cruzadas, en el Hospital de la Caridad (hasta noviembre de 2018, a las 10:15 y 19:00 de lunes a domingo); Murillo en la Catedral de Sevilla. La mirada de la Santidad, en la Catedral de Sevilla (hasta el 8 de diciembre, de 11:00 a 15:30 –de 16:30 a 18:00 visita audioguiada gratuita con reserva anticipada–, de martes a sábado de 11:00 a 17:00, domingo de 14:30 a 18:00), y Murillo en el Archivo de Indias (hasta el 13 de enero de 2019, de martes a sábado de 09:30 a 17:00, domingos y festivos de 10:00 a 14:00.