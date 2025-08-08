Salud mantiene la alerta por circulación de virus del Nilo en Castilblanco y amplía los tratamientos en el Bajo Guadalquivir

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía mantiene activo el nivel de alerta por virus del Nilo occidental (VNO) en el municipio sevillano de Castilblanco de los Arroyos, tras la reciente detección del virus en mosquitos capturados en la zona. Aunque no se han registrado casos humanos, equinos ni en aves hasta la fecha, la presencia del virus se mantiene otra semana más en la localidad lo que ha obligado a activar el protocolo de vigilancia reforzada.

En paralelo, la provincia de Sevilla continúa siendo una de las más vigiladas por la alta densidad de mosquitos detectada en diversos municipios. Según los datos del Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la FNO, actualmente hay 42 municipios sevillanos catalogados en nivel de riesgo alto.

Entre los puntos con mayor abundancia de mosquitos se encuentran Los Palacios y Villafranca (zona de Cerro de las Cigüeñas), La Puebla del Río (Dehesa de Abajo, Cañada de los Pájaros, Brazo del Este y núcleo urbano), Coria del Río, Isla Mayor, Almensilla, Palomares del Río, Villamanrique de la Condesa, Bollullos de la Mitación, Benacazón y Mairena del Aljarafe, entre otros.

En estos municipios se han iniciado esta semana tratamientos adulticidas perimetrales en zonas próximas a los núcleos de población, incluyendo arrozales y zonas inundadas, y se prevé ampliar las actuaciones con fumigaciones aéreas la próxima semana. También se mantienen los controles larvarios activos.

Además, la vigilancia epidemiológica se ha reforzado de forma preventiva en toda la comarca del Bajo Guadalquivir, donde la densidad de mosquitos es especialmente elevada. Hasta ahora, se han realizado análisis a 240 personas sin que se haya detectado ningún caso positivo de infección por el virus del Nilo.

Salud Pública ha recordado que todos los municipios andaluces tienen la obligación de contar con un Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores, especialmente aquellos en riesgo medio y alto. En el caso de Sevilla, más del 80% de los municipios con riesgo elevado ya han aplicado o están ejecutando medidas específicas de control.

La Junta mantiene una estrecha colaboración con los ayuntamientos, a quienes se ha asesorado técnicamente desde marzo, y ha llevado a cabo campañas de información ciudadana y formaciones dirigidas a profesionales sanitarios, no sanitarios y colectivos comunitarios.

Seguimiento por parte de Salud Pública

En marzo se comunicó a todos los municipios su nivel de riesgo y los inspectores de Salud Pública (más de 400 desplegados en toda Andalucía) han venido asesorando técnicamente sobre la puesta en marcha de las medidas de vigilancia y control, así como verificando su implementación.

Estos agentes han realizado hasta la fecha 1.797 verificaciones en un total de 770 municipios. En éstas se ha comprobado que en 229 municipios de nivel de riesgo bajo (62%) se aplica un Plan de Control de Mosquitos (PCM) y/o han realizado alguna actuación relacionada con el mismo. Por otro lado, 189 (51%) de municipios con esos niveles de riesgo adoptan medidas de vigilancia y control adecuadas.

En el caso de municipios con niveles de riesgo medio y alto, un total de 333 (80%) disponen de un Plan Municipal de Vigilancia y Control Vectorial (PMVCV) y/o han realizado alguna actuación relacionada con el mismo. Además, en 288 (69%) de municipios de nivel de riesgo medio o alto se adoptan medidas de vigilancia, control y comunicación adecuadas. En 268 municipios con estos últimos niveles de riesgo se han revisado los imbornales y otros puntos de control.

Los Equipos de proyectos locales de fiebre del Nilo occidental (EPL-FNO) han realizado 1.197 formaciones en las que han participado 45.489 personas. Por tipo de actividad se han desarrollado 470 en centros escolares; 378 acciones comunitarias; 128 colaboración con profesionales no sanitarios y 221 colaboración con profesionales sanitarios.