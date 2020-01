El sanchismo sevillano niega que esté detrás de las dimisiones en el seno de la ejecutiva del PSOE

Francisco José Toajas, alcalde de Las Cabezas de San Juan, vicepresidente de la Diputación y uno de los apoyos que ha tenido desde el principio Pedro Sánchez en Sevilla, asegura que no estaba al tanto de la dimisión de tres miembros de la ejecutiva del PSOE de Sevilla, que desconoce el documento que han presentado y no ha sido invitado a la reunión prevista para este jueves en El Viso del Alcor.

Toajas descarta así que este movimiento crítico en el seno de la dirección sevillana y por personas que han sido muy cercanas a Susana Díaz y Verónica Pérez esté promovido o instigado de alguna forma desde el sanchismo, aunque así se ha interpretado.

"No es una iniciativa que provenga de los apoyos conocidos de Pedro Sánchez desde el principio", ha insistido, preguntado sobre si compartía los planteamientos del documento, en el que se pide una renovación de liderazgos y que éstos dejen de ser personalistas para ser cooperativos.

En este sentido, el alcalde de Las Cabezas señala que no tiene más información de ese escrito que lo que ha salido publicado en los medios de comunicación, aunque mostró su "respeto" por estos compañeros del partido, entre los que se encuentran el ex alcalde de El Coronil, Jerónimo Guerrero, el ex portavoz socialista de la Diputación durante ocho años, Manuel Domínguez, y el ex alcalde y edil en El Real de la Jara, Carmelo Cubero.

"No puedo hablar en nombre de nadie, pero sí puedo trasladar con seguridad" que lo que en la actualidad se idenfica como el sanchismo en Sevilla "no ha impulsado ni promovido nada que tenga que ver con estas dimisiones y con lo que hoy vayan a plantear en esta reunión en El Viso". Es un movimiento crítico nuevo, apunta.

Aún así, Toajas ha mostrado su "respeto", el "derecho de estos compañeros y de todos a organizarse, a reunirse y a hacer propuestas y planteamientos", aunque también aboga porque se haga con "la lealtad a los órganos del partido a los que todos nos debemos. Creo que de ahí no hay que salirse nunca, aunque legítimamente todo el mundo pueda plantear lo que quiera".