Sanz no comparte "el modelo" de Vox de albergues fuera de la ciudad y aboga por negociar

José Luis Sanz ha manifestado este martes que no comparte la propuesta que barajaría Vox para sustituir los dos albergues planeados en los barrios del Cerro del Águila y San Jerónimo, para acoger a personas sin hogar y mujeres víctimas de violencia machista, por una zona de alojamientos alejada del casco urbano de la ciudad.

En declaraciones a los medios de comunicación en una visita a las obras del tramo Norte de la línea 3 del Metro, el alcalde popular ha manifestado que a él no le "gusta el modelo que plantea Vox". "No es nuestro modelo", ha dicho aludiendo a su gobierno municipal, que cuenta con los presupuestos de 2025 aprobados gracias al apoyo de Vox previo acuerdo entre ambas partes.

En ese sentido, ha apostado porque su equipo y Vox debatan sobre "qué tipo de centros" de acogida de personas desfavorecidas debe promover el Ayuntamiento de Sevilla, "porque hacen falta". En ese marco, Sanz ha agradecido expresamente a la formación de Santiago Abascal que haya facilitado "congelar" el proyecto de los populares para construir dos albergues, que han despertado las protestas vecinales, para "buscar otras alternativas".

Por su parte, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, llama "barrio de la soledad y el rechazo" a la idea que tiene Vox de sacar a las personas sin techo de la ciudad para que no molesten a los vecinos porque ningún barrio, dicen, quiere un albergue o un centro para ellos. Maeztu considera que lo que deben hacer las administraciones es una distribución ordenada de las personas sin hogar. "Lo que no funciona es que un barrio de los más ricos de Sevilla no tenga ningún centro y en la Macarena estén todos", ha señalado.

Desde el grupo municipal Vox aseguran que trabajan con una idea todavía incipiente que ni siquiera está escrita en papel para que la ciudad cuente con un espacio concreto para albergar a las personas sin hogar. Sería una especie de Ciudad de la Justicia pero para personas sin techo. Su intención es que ningún centro para ellos esté en los barrios.

Un proyecto que estaba listo para empezar

Todo estaba listo desde el pasado septiembre. El alcalde popular iba a construir dos edificios para personas sin hogar en el Cerro (lindando con el Polígono Sur) y San Jerónimo. Para ello, sigue contando con dos subvenciones de la Junta de Andalucía, una de 120.000 euros para las asistencias técnicas que han permitido elaborar el proyecto y otra de casi el 50% del coste de la construcción de los dos inmuebles municipales, que supera los tres millones de euros.

La idea se la trajo Sanz de una de sus visitas a la capital de España. Pequeños centros descentralizados con habitaciones compartidas. El objetivo es que las personas sin techo reciban una atención personalizada que les permita dar el salto a la vida independiente. Por cada usuario hay un profesional que trabaja con ellos 24 horas aspectos como la inserción profesional, salud mental, patología dual (adicción y trastorno) y búsqueda de otras oportunidades.

La intención del gobierno municipal era que ambos “espacios de resiliencia”, como se recoge en la documentación a la que tuvo acceso este periódico, estén funcionando antes de que termine 2026. Según el último conteo realizado por el Ayuntamiento de Sevilla, en la ciudad hay cerca de 800 personas en la calle.