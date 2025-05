Una tasa de eventos en Sevilla para casi todos

Una polémica tasa que regresa a la actualidad. Tras la deficiente planificación de los servicios públicos durante el pasado fin de semana, José Luis Sanz vuelve a plantearse instaurar una tarifa que tendrían que pagar todos los organizadores de espectáculos públicos en la ciudad, excepto las hermandades que organicen procesiones, para costear las horas extras de la cobertura de la Policía Local. Una propuesta que difícilmente logrará al menos el respaldo de uno de los grupos de la oposición.

La semana ha arrancado con el alcalde popular pidiendo disculpas por los problemas de tráfico vividos este fin de semana en la ciudad al coincidir un concierto de Manuel Carrasco y el festival Interestelar: “Claro que me gusta que hubiera más policías locales los fines de semana, pero hay que pagarles las horas extras”. Tras lamentar que la ciudad necesita 500 policías locales más, desveló que en el Pleno de junio pretende aprobar una ordenanza para regular una tasa de licencias ocasionales, que habría supuesto el pasado sábado que el Ayuntamiento ingresase 10.000 euros por cada evento.

“Con 20.000 euros se consiguen muchos policiales locales en una noche”, dijo el alcalde antes de descartar que las hermandades se vean afectadas por esta tasa, al considerar que el movimiento que generan en la ciudad “no tiene nada que ver”, con citas como Interestelar, de la que dijo que “ocupaba cuatro hectáreas”, mientras que las cofradías “no generan la misma necesidad de servicios municipales”.

Desde el gobierno municipal ya tuvieron intención en su día de llevar esta idea a Pleno, pero no encontró el consenso que ahora dice tener. Los alcaldes del PP propusieron en el pasado imponer una tasa a las hermandades por el uso del suelo público. El ex regidor popular José Ignacio Zoido la puso encima de la mesa para sufragar la presencia de policías en las salidas de las hermandades de Gloria en 2012, pero la oposición del Consejo de Hermandades hizo que no prosperara.

La ordenanza fiscal por la que el Ayuntamiento pretendía regular la prestación de los servicios especiales de la Policía Local en la celebración de espectáculos públicos y otras actividades, como deportivas o sociales, abrió el debate de si era aplicable a las procesiones de Gloria que entre mayo y noviembre recorren las calles de Sevilla. La delegación de Hacienda valoró el coste de estas actuaciones por hora. Por ejemplo, el acompañamiento de un patrullero y su dotación correspondiente, costaba 130 euros la hora; una motocicleta, 50 euros; y cada hora de trabajo de un Policía Local, 35 euros.

Una polémica que afecta a otras provincias

La dificultad para cobrar a las hermandades no es solo un problema sevillano. En ese mismo año, la alcaldesa popular de Cádiz, Teófila Martínez, insinuó que las cofradías deberían abonar una tasa por ocupación de la vía pública, lo que generó tal revuelo que finalmente se adoptó un convenio por el que el Consistorio asumía la mayor parte de sus gastos. También en 2012, el equipo municipal popular de Málaga trató de imponer una tasa para gravar la presencia de la Policía Local en eventos y, ante las críticas, tuvo que matizar que solo era para los que tuvieran ánimo de lucro, dejando al margen los actos religiosos. Solo Córdoba instauró una tasa por ocupación de la vía pública en 2020 que se aplicaba también a las hermandades. Solo funcionó un año, porque en 2021 quedaron exentas.

La idea de Sanz es cobrar a todos menos a los cofrades. La apuesta de Vox es la creación de una comisión especial sobre la problemática de la productividad de la Policía Local, en la que plantea el cobro de tasas por la utilización de medios policiales y la posible limitación de algunos eventos, en la medida que menos afecte a la sociedad civil sevillana. Ni rastro de eximir a los cofrades. Los socialistas, por su parte, instan al alcalde a que aplique una tasa turística “que sirve para financiar los efectivos municipales en grandes eventos”. Antonio Muñoz entiende la solución para este tipo de financiación de estos servicios públicos “se llama tasa turística”. Y lanza una reflexión: “Todos los sevillanos hemos estado en hoteles pagando una tasa turística y Roma estaba llena. La tasa no disuade de la visita”.