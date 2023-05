La sequía deja sin agua a cientos de parcelistas sevillanos

La sequía está dejando ya sin agua a cientos de parcelistas sevillanos, que han visto cómo sus pozos se han secado en los últimos meses por la falta de lluvia. Muchos de ellos están recurriendo a contratar agua de camiones cisterna, mientras que otros se ven obligados a acudir casi a diario con garrafas a los lugares donde existen tomas autorizadas.

La zona más afectada por este problema en la provincia de Sevilla es la de la Campiña, donde existen decenas de urbanizaciones, muchas de ellas ilegales y otras en vías de legalización. Una de estas últimas es El Corzo, en el término municipal de Carmona, que está en trámites para convertir los suelos en urbanos. Aquí existe una casetilla del Consorcio de Aguas del Huesna, que suministrará el agua a la zona, pero los vecinos aún no pueden coger agua de ella.

Según explicaron ayer a este periódico los residentes en esta urbanización, el Huesna no autoriza coger agua de aquí porque no está garantizada su clorabilidad. Los vecinos creen que bastaría con colocar un cartel que diga que el agua no es potable, pero al menos podrían tomarla para otros usos, como el aseo diario o lavar la ropa.

"Nos vemos obligados a desplazarnos a otras urbanizaciones cercanas, en las que sí hay tomas de agua autorizadas, como Pradollano o Las Monjas. Pero claro, ¿qué podemos cargar en un coche? Como mucho sesenta litros de agua. Más no nos cabe en un maletero. Esto, para una familia de cinco personas, no da para mucho. Todo sería más fácil si al menos pudiéramos tomar el agua de nuestra urbanización", indicó Juan Luis Mejías, presidente de la comunidad de propietarios del Corzo.

En esta urbanización hay 363 parcelas, en muchas de las cuales residen personas durante todo el año. La mayoría de los pozos se han secado y son muchos los vecinos que ya no tienen agua en ellos. "O si los pozos tienen agua está en un nivel bajísimo y el agua huele mal". Los vecinos del Corzo mantuvieron el domingo una reunión para tratar el tema. Han informado al Ayuntamiento de Carmona y volverán a insistir en pedir a Aguas del Huesna que les permita coger agua de la casetilla. "Le exigimos al Ayuntamiento que intervenga de alguna forma".

Una opción es la de contratar agua a camiones cisterna. Uno de estos transportes se encontraba ayer descargando agua en una de las parcelas del Corzo. Son 24.000 litros por 230 euros. "Con esto podemos aguantar un par de meses". Con el camión cisterna llena unos bidones de gran tamaño que abastecen de agua la vivienda, cada uno de ellos de 12.000 litros. Este agua no es potable. Para el consumo han de comprar agua embotellada.

Este vecino tiene un sistema para aprovechar el agua de la lluvia, con unas canalizaciones desde un tejado hasta la piscina. Este agua la utiliza para regar, aunque actualmente tiene el césped completamente seco. También los bidones que abastecen la casa tienen un sistema para recoger agua de la lluvia. El problema es que ha llovido muy poco este año, quince días a lo sumo. Al menos para esta semana las previsiones dan lluvia para varios días.