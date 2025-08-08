Sevilla cuenta con un centenar de víctimas de violencia machista especialmente vulnerables

Agentes de la Guardia Civil y vecinos en la puerta del domicilio de María Dolores, asesinada por su marido

La violencia machista no entiende clases sociales ni de edad. Pero sí influye incisivamente un factor que ataca especialmente a las mujeres que se encuentran en una situación de mayor fragilidad, provocando episodios con otro denominador común: la prologación por largos periodos de tiempo de la agresión y la violencia.

Según el último informe de la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género de la Delegación del Gobierno en Andalucía, la provincia registra a finales de julio 99 mujeres víctimas con factores de especial vulnerabilidad —como discapacidad, enfermedad grave física o psíquica, o intentos de suicidio— y 110 agresores vinculados a estos casos.

Estas cifras evidencian una realidad que va más allá de los datos: la violencia machista golpea especialmente a aquellas que enfrentan diariamente barreras adicionales —por motivos de salud, capacidades o dependencia—; por lo que sufren un riesgo más alto de sufrir violencia continuada, con mayores dificultades para romper el ciclo de maltrato y acceder a la protección.

Suben las llamadas al 016 un 44%

En total, Sevilla ha contabilizado 1.554 víctimas activas y 1.440 agresores plurivictimizadores —hombres que han ejercido violencia sobre más de una mujer—, lo que refleja un patrón de conducta machista y reincidente que las autoridades intentan frenar mediante el sistema VioGén.

Este mecanismo, operativo desde 2007, centraliza la información de las denuncias y coordina a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pero solo el 35,6% de los municipios andaluces están adheridos, lo que limita su alcance en zonas rurales, donde el aislamiento agrava la vulnerabilidad.

El teléfono 016, que ofrece atención psicológica, asesoramiento jurídico y recepción de denuncias, ha experimentado en Sevilla un aumento del 44% de llamadas respecto a junio del año anterior, síntoma de que cada vez más mujeres buscan ayuda. Sin embargo, también llama la atención la reducción de un 6% en las pulseras de alejamiento; un dato que pone de manifesto dos lecturas, la eficacia de las medidas de prevención o los cambios introducidos en la valoración del riesgo para las víctimas tras la actualización del sistema VioGén 2.

Otras herramientas como el servicio Atenpro —dispositivo de geolocalización y botón de emergencia— sumaron en junio 1.247 atenciones en Sevilla, un 2,1% más que el año anterior. Aun así, las asociaciones recuerdan que la tecnología es un apoyo, pero no sustituye a una protección integral ni a políticas de prevención sólidas.

De este modo, el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, ha recordado los canales de ayuda —teléfono 016, atención por email y WhatsApp— disponibles los 365 días del año, con atención en 52 idiomas y adaptada a mujeres con discapacidad. No obstante, los datos demuestran que la violencia machista sigue siendo una emergencia estructural que requiere más recursos, más coordinación institucional y un compromiso firme para llegar a todas las mujeres, sin importar dónde vivan o qué circunstancias enfrenten.