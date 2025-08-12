Sevilla, en riesgo extremo por calor, vivirá máximas de 40 grados durante siete días

La provincia de Sevilla se encuentra hoy martes 12 de agosto bajo riesgo extremo de calor, así como el litoral onubense y la campiña cordobesa. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indica que en la capital sevillana se pueden alcanzar los 44 grados a la sombra, lo que sería el dato más alto de este verano.

Aunque a lo largo de la semana, el riesgo bajará de color -no es rojo- Sevilla soportará máximas de 40 grados de modo ininterrumpido, al menos, hasta el lunes 18 de agosto. Las mínimas estarán en 25 grados, este martes, e incluso, 26 grados, mañana miércoles. El lunes 18 vuelve a situarse en 26 grados, lo que supone una sucesión de noches tórridas.

El pronóstico de la Aemet para Sevilla es que a los 44 grados del martes, le sucederán los 42 del miércoles, los 41 de jueves, viernes y sábado; los 42 de domingo, y los 40 del lunes. Este es el último día del que la Aemet tiene datos suficientes para realizar el pronóstico.

Las autoridades han solicitado máxima precaución a la población, tanto por el cuidado de su salud, como por el riesgo de incendios forestales. La Consejería de Salud ha informado de dos muertes de personas en Cádiz y Jaén a principios de julio por golpes de calor.

Desde el inicio del verano y hasta el 2 de agosto, según los últimos datos disponibles, se han registrado 897 urgencias por patologías relacionadas con el calor, de las que 598 se atendieron en atención primaria y 299 en atención hospitalaria. En total, se han registrado 18 casos de golpes de calor en la comunidad, todos requirieron ingreso hospitalario y, de ellos, siete han fallecido.

Según el sistema de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas (MoMo), aplicación desarrollada en el marco del Plan de acciones preventivas contra los efectos de las temperaturas excesivas, coordinado por el Ministerio de Sanidad y que realiza estimaciones de excesos de mortalidad por todas las causas y atribuibles a un exceso o defecto de la temperatura, las muertes observadas atribuibles a este efecto en España son 1.783.

En Andalucía, desde el inicio de la temporada, del total de fallecimientos comunicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) se estima que 141 son atribuibles al exceso de temperatura, lo que supone 31 muertes más que el año anterior en este mismo periodo.