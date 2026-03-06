Sevilla será el epicentro de la segunda semana de huelga médica nacional entre el 16 y el 20 de marzo

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha convocado a todo el colectivo médico y facultativo a participar activamente en la próxima huelga médica nacional, que se desarrollará del 16 al 20 de marzo, ante la falta de avances en sus reivindicaciones y la paralización de las negociaciones con el Ministerio de Sanidad.

Desde el SMA han querido aclarar que, pese a los rumores difundidos en los últimos días, no se ha reanudado el diálogo entre el Comité de Huelga y el Ministerio. "En ningún momento ha tenido lugar una nueva reunión y, a día de hoy, la comunicación permanece completamente paralizada", señalan desde la organización sindical.

La sensación que se impone tras el último anuncio del Ministerio de Sanidad se resume en una frase que repiten los sindicatos. "Todo sigue igual". Aunque se anunció un acuerdo entre el Ministerio y el Foro de la Profesión Médica que parecía abrir una vía de entendimiento, los sindicatos que integran el Comité de Huelga aseguran que no hay cambios sustanciales y que el canal de negociación legítimo sigue sin activarse.

Lejos de desactivar la tensión, este nuevo capítulo marca una fase de convivencia con el conflicto abierto, y la huelga del 16 al 20 de marzo se perfila como el primer gran gesto de los médicos para reclamar condiciones dignas y visibilidad para sus demandas.

El sindicato denuncia, además, que "ninguna institución del Estado ni administración autonómica ha mostrado apoyo claro a sus demandas". "Ni el Ministerio, ni el Congreso, ni el Senado, ni las comunidades autónomas han implementado reformas que permitan mejorar las condiciones laborales del personal sanitario", reconoce en un comunicado. Por ello, los médicos consideran imprescindible mantener la movilización para garantizar la calidad de la atención sanitaria.

La huelga busca visibilizar problemas estructurales del sector: sobrecarga de trabajo, escasez de plantilla, presión asistencial creciente y jubilaciones no reemplazadas, que afectan directamente a la calidad de la sanidad pública y a la atención a los pacientes.

Sevilla, epicentro andaluz de la protesta

Como punto central de la protesta en Andalucía, el SMA convoca a todos los profesionales a una gran manifestación en Sevilla el miércoles 18 de marzo, a las 11:30 horas. La marcha partirá desde el Palacio de San Telmo y finalizará en la Subdelegación del Gobierno, recorriendo el centro de la ciudad para poner en evidencia la situación que atraviesa la profesión médica y reclamar soluciones urgentes tanto al Estado como a la Junta de Andalucía y su Consejería de Sanidad.

"Sólo mediante la unidad del colectivo podremos avanzar hacia los cambios necesarios para dignificar la profesión médica y garantizar una sanidad pública de calidad", subrayan desde el SMA, que anima a todos los médicos andaluces a participar masivamente en esta semana de movilización.