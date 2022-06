Cerca de 90.000 sevillanos sin vacunar contra el Covid: ¿son todos antivacunas?

Desde que el 26 de febrero del 2020 se confirmó el primer caso de infección por el coronavirus en la provincia se han notificado 313.136 contagios. Es una cifra que equivale al 16% de la población de toda Sevilla. Han fallecido cerca de 3.000 personas. El impacto del virus es indudable en todos los sectores de la sociedad. Por ello, precisamente ahora, cuando apenas se habla ya de vacunación y cuando parece que no hay más pandemia, una vez el debate de las mascarillas se diluye al mismo ritmo que que la séptima ola rebaja su incidencia, conviene recordar que, aun así, hay personas que han decidido no vacunarse. Son casi 90.000, según el análisis realizado por Diario de Sevilla a partir de las cifras de vacunación de la Consejería de Salud y Familias y de los datos oficiales de población en los municipios sevillanos.

Quienes no tienen ninguna dosis son un porcentaje muy pequeño, apenas el 4,5% de la población de la provincia. Lo más probable es que sea un grupo heterogéneo: negacionistas, gente con miedo a los efectos secundarios del pinchazo, personas que no saben que hay que vacunarse, algunos que no le han dado mayor importancia y pacientes que tienen la vacuna contraindicada por alguna alergia o reacción adversa. Dentro de ese grupo, para este análisis no se tiene en cuenta a los niños de cuatro años o menos (85.270, según el INE de 2021 personas), porque para ellos no existe ninguna vacuna aprobada en España.

Según el último informe de vacunación (ahora se publica dos veces a la semana, cada martes y viernes), actualmente 1.774.841 personas han recibido al menos una dosis, es decir, el 91,1% del total de la población. Teniendo en cuenta que el núcleo poblacional a vacunar es de 1.862.582, las estadísticas reflejan que faltan casi 90.000 personas (87.741) que no han recibido una sola inoculación. Por grupos de edad, las mayores coberturas se dan en los mayores de 50 años, en los que, según los datos oficiales del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) se recogen porcentajes de vacunación del 100%. Por contra, en los menores de 5 a 12 años, apenas se ha alcanzado al 62% de vacunados con, al menos, uno de los dos pinchazos de Pfizer, seguidos del grupo de 30 a 39 años, donde un 11,4% ha rechazado vacunarse.

De hecho, el colectivo joven está siendo el que más trabajo está costando inmunizar con una tercera dosis de refuerzo, crucial para los responsables del Plan de Vacunación en Andalucía a fin de extender la inmunidad "mucho más tiempo y mejor contra todas la variantes". El director del mismo, David Moreno, hace un llamamiento a esta población para que refuerce su inmunidad. Recuerda que "hay muchas personas, sobre todo jóvenes, que pasaron el Covid en Navidad y han ido dejando la vacunación para cuando pasaran cinco meses, que en la mayoría de los casos ya han pasado". "Animo a todas esas personas a que se la pongan", destaca.

En cualquier caso, al no ser obligatoria la vacunación en España, Sanidad no dispone de información sobre las personas que no se quieren vacunar o sus motivos. Pero, ¿por qué no se han vacunado cerca de 90.000 sevillanos?, ¿son todos negacionistas? "Más que etiquetarlos como negacionistas, quizás lo cambiaría por una edad donde los padres son más contemplativos. Fundamentalmente el mayor porcentaje de niños no vacunados se concentran en los nacidos en 2017 que van cumpliendo los 5 años a lo largo de 2022 (hay que tener en cuenta que esta cohorte se vacuna conforme van cumpliendo los 5 años). Si exceptuamos esta cohorte, los porcentajes en vacunación aumentan considerablemente; si bien es cierto, que se trata de un reto aumentar la cobertura entre los niños", recalca Adriano Sianes, referente provincial de la vacunación Covid en la provincia y subdirector de Enfermería del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla.

Para este experto en vacunas, el porcentaje de menores sin vacunar podría argumentarse en varias hipótesis. Por un lado, a una "actitud más contemplativa" de los padres según el momento de la pandemia en la que nos encontramos. Y, ello, unido a que "hay un considerable porcentaje de niños que ya han contraído la enfermedad, lo que supone otro hándicap a la hora de optar por la vacunación; dado que asumen que dicha inmunidad ya les convalida el proceso de inmunización por medio de la vacunación", añade el enfermero.

En cuanto a las contraindicaciones médicas, como razón para no haber recibido la vacuna anti-Covid, Sianes apunta a que "el riesgo de efectos raros, como la miocarditis y pericarditis, se estima mucho menor con este intervalo de 8 semanas". En el caso de los niños, insiste, "se ha demostrado que la vacuna es eficaz (superior al 90%) y segura". "Datos de más de 7 millones de niñas y niños vacunados en el mundo avalan un muy buen perfil de seguridad", agrega.

Sigue la vacunación sin cita

Las fuentes de la Consejería de Salud consultadas, recuerdan que todos los mayores de cinco años pueden seguir pidiendo cita para vacunarse en su centro de salud, pero, además, continúan abiertos los puntos de vacunación sin cita. En concreto, Sevilla dispone de cinco centros abiertos hasta el domingo 12 de junio en cinco municipios. Entre ellos se encuentra el centro FP Guadalquivir, en la barriada La Candelaria de la capital, en la avenida San Juan de la Cruz, donde los interesados pueden acudir a recibir la vacuna de lunes a viernes en horario de 8:30 a 14:00 horas. En el resto de loa provincia, los puntos de vacunación sin cita se encuentran instalados en Lora del Río, en el centro de salud Virgen de Setefilla, los martes de 15:30 a 19:30 horas y los viernes de 8:30 a 14:30; en Mairena del Aljarafe en el centro de salud de Ciudad Expo (lunes de 9:00 a 13:00 y miércoles de 15:30 a 19:00); en San Juan de Aznalfarache, en el centro de salud Nuestra Señora de la Paz (lunes, martes, miércoles y jueves de 14:00 a 19:30 y viernes de 12:00 a 14:00); y en Tocina, también en el centro de salud Los Rosales (miércoles de 16:00 a 19:15).

Cerca de 3.000 muertos por Covid

El repunte de la epidemia de Covid vivido en las últimas semanas en la provincia sigue dejando sus últimos coletazos, pese a su mínima repercusión en la presión hospitalaria. No obstante, el último balance dejó ayer un ligero aumento de las hospitalizaciones respecto al viernes de la semana pasada. En los hospitales hay en la actualidad 159 enfermos, de los que seis están en la UCI. Hace cuatro días eran 145 y tres, respectivamente. Es decir, el número de camas ocupadas por pacientes positivos ha crecido en 14 más.

Desde el pasado viernes, en Sevilla se han registrado un total de 477 nuevos contagios entre personas de más de 60 años, que es el grupo de población al que se le hace seguimiento tras pasar la fase aguda de la pandemia. El total, desde que comenzó la crisis sanitaria, son 313.136.

Por su parte, aunque atenuado por las vacunas, el coronavirus sigue aquí y muestra de su gravedad es que continúa cobrándose vidas. Salud comunicó ayer siete nuevos fallecimientos en la provincia, donde ascienden ya a 2.999 las víctimas mortales desde el inicio de la pandemia, en marzo del 2020.