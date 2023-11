El sindicato Sppme forma los policías en el trabajo con personas con problemas de movilidad

El Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) organiza el próximo 30 de noviembre una jornada denominada Ciudades integradoras, encaminada a favorecer la movilidad de personas discapacitadas o con problemas sensoriales y/o cognitivos.

"Existe un porcentaje de población que padece problemas de movilidad, sensoriales o cognitivos. Estas personas no pueden llevar a cabo desplazamientos con normalidad y por sí mismos, no pueden comunicarse como el resto, ni ser informados, en general, no se tienen en cuenta sus necesidades, son ciudadanos de segunda, y son especialmente vulnerables en la movilidad, y por tanto frente a la siniestrabilidad vial", detalla el sindicato en una nota de prensa.

Por ello, la entidad cree necesaria "la concienciación de la sociedad en general, y en especial de los servicios públicos que trabajan a diario de cara al ciudadano". Esta es una jornada de concienciación, de sensibilización, a la que asistirán además de policías locales, jefes de diferentes Fuerzas y Cuerpos de seguridad, del 061, técnicos de movilidad y cargos políticos. La presentación correrá a cargo del fiscal de Seguridad Vial de Andalucía.

La ponencia tiene una duración de cuatro horas, se celebrará el próximo día 30 de noviembre, de 10:00 a 14:00 horas, en la sala de usos múltiples del Museo de la Autonomía y Casa de Blas Infante, en Coria del Río.

El Sppme asegura que una de sus prioridades es la formación de los policías en general. "Esta es una asignatura concreta que tenemos pendiente, la de avanzar hacia la inclusión de la diversidad funcional o intelectual, es un trabajo de todos los agentes, sectores y servicios que integran una ciudad", concluye la nota del sindicato.