Salud destina a Atención Primaria un 11% más de lo pactado con los sindicatos

De la comparecencia de la consejera de Salud en la comisión parlamentaria que iba a conocer el destino de las principales partidas presupuestarias de su departamento, se esperaban dos respuestas: la primera era saber si la cantidad destinada a Atención Primaria cumplía lo acordado con los sindicatos el pasado mes de mayo para poner fin a sus movilizaciones y la segunda si después de garantizar la estabilización de 5.100 sanitarios iba a prorrogar los contratos de los otros 7.000 que quedaban de los contratados durante la pandemia. Carolina García respondió afirmativamente a ambas, aunque no convenció a nadie que no lo estuviera antes de escucharla.

Los sindicatos critican las “altas tasas de temporalidad en el SAS”

Los representantes sindicales del sector sanitario, reaccionaron a la presentación de la consejera en el Parlamento, con pocas concesiones a las mejoras apuntadas por la misma. Antonio Macias, de UGT aseguró que “ahora dice que son 7.000 los que van a renovar cuando la realidad es que el 1 de noviembre no se han renovado miles de contratos. No podemos saber de una forma cierta cuántos y dónde porque la Consejería ha implantado el lema de transparencia cero y no dan ninguna información sobre contrataciones”. Por su parte, el Sindicato de Enfermería, SATSE, valoró de forma positiva el anuncio de renovación si bien volvió a pedir que adopte las medidas necesarias para llevar a cabo su consolidación, pues todos son imprescindibles para el funcionamiento de los centros sanitarios. En este sentido, el secretario general, José Sánchez Gámez reclamó que, “de manera urgente, se adopten las medidas para paliar el alto déficit de temporalidad que afecta a los centros sanitarios andaluces. Unas medidas que pasan por la reconversión de los contratos estructurales eventuales en interinidades y contratos de larga duración y por mejores ofertas laborales que eviten la fuga de profesionales a otras comunidades”. Por último el portavoz de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO-A, Luis González, expuso que “no es una buena noticia el abuso de la temporalidad, porque parece que encadenando contratos, lo que pretende el SAS es que se aburran y se vayan. La consejera tiene una voluntad clara de no estabilizar a unas personas que deben de formar parte de la plantilla”.