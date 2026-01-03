Estas son las horas a las que se espera más lluvia en Sevilla este sábado
La borrasca Francis llega a la capital hispalense y dejará episodios de precipitaciones durante el primer fin de semana del año
Tres provincias andaluzas en aviso amarillo por lluvias este fin de semana
La borrasca Francis será la gran protagonista del tiempo en Sevilla durante el primer fin de semana del año, dejando episodios de lluvias persistentes y un progresivo descenso de las temperaturas.
El sistema, que comenzó a afectar a Andalucía occidental este viernes, extenderá sus efectos durante el sábado y el domingo, con precipitaciones generalizadas en buena parte de la comunidad autónoma.
Las lluvias no afectarán de manera homogénea a todo el país, pero los acumulados más significativos se esperan en el tercio sur, donde Sevilla se verá especialmente condicionada por esta situación meteorológica. A pesar de la persistencia de las precipitaciones, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) no ha activado avisos para la capital hispalense.
Un sábado marcado por precipitaciones casi continuas
El sábado 3 de enero se presenta como una jornada pasada por agua en Sevilla, con una probabilidad de lluvia del 95% hasta el mediodía, que aumentará al 100% durante el resto del día. Las precipitaciones comenzarán a primeras horas de la mañana y se mantendrán, con diferente intensidad, hasta bien entrada la noche.
Durante la mañana, entre las 7:00 y las 12:00 horas, se esperan precipitaciones débiles, con acumulados en torno a 0,1 mm, lo que dará lugar a lloviznas intermitentes. A partir del mediodía, la lluvia ganará protagonismo, registrándose alrededor de 0,3 mm en torno a las 14:00 horas.
Ya en la primera mitad de la tarde, las precipitaciones se intensificarán ligeramente, alcanzando 0,7 mm entre las 15:00 y las 16:00 horas, y subiendo hasta 0,8 mm sobre las 17:00 horas. Posteriormente, la intensidad descenderá de forma moderada, con 0,5 mm en torno a las 18:00 horas, para volver a repuntar a última hora de la tarde y primeras horas de la noche.
Entre las 19:00 y las 20:00 horas, se esperan nuevos acumulados de entre 0,7 y 0,8 mm, siendo esta la franja con lloviznas de mayor intensidad. A partir de ese momento, las precipitaciones irán perdiendo fuerza, con registros de 0,2 mm alrededor de las 21:00 horas y 0,1 mm en torno a las 23:00 horas, aunque la lluvia podría prolongarse hasta la medianoche del domingo.
En el apartado térmico, el sábado dejará temperaturas suaves para la época, con máximas de 17ºC y mínimas de 11ºC.
El domingo continuará la inestabilidad
La borrasca Francis seguirá afectando a Sevilla el domingo 4 de enero, con una probabilidad de lluvia del 100% durante toda la jornada. Además, se producirá un descenso adicional de las temperaturas, con 15ºC de máxima y 9ºC de mínima, consolidando un ambiente frío y húmedo que prolongará la inestabilidad durante el fin de semana.
