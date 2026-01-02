Tres provincias andaluzas en aviso amarillo por lluvias este fin de semana: la borrasca Francis dejará paso a una masa de aire polar

La borrasca Francis se aproxima desde este viernes 2 a la península y marcará la situación meteorológica en Andalucía durante el fin de semana. Así, los cielos con intervalos de nubes altas se irán cubriendo de oeste a este durante la tarde y se esperan precipitaciones moderadas en la provincia de Huelva y el litoral atlántico. En paralelo, las temperaturas ascenderán de forma notable y generalizada, con máximas entre los 17ºC y 20ºC en todas las capitales.

Otro ingrediente del temporal que se empieza a notar es el viento costero. Soplará levante moderado en el litoral mediterráneo y viento de sureste moderado en el atlántico. Aemet ha activado el aviso amarillo en el Estrecho hasta el final del día, por rachas de hasta 60 km/h.

Las lluvias continuarán durante la madrugada del sábado 3, una vez la borrasca Francis se sitúe al suroeste de Portugal, y podrán ser persistente, localmente fuertes y acompañadas de tormentas ocasionales en el tercio occidental. En este sentido, Aemet ha elevado los avisos amarillos a toda la provincia de Huelva, por acumulados de precipitación de 40 litros en 12 horas y hasta 15 litros en una hora en el litoral.

Asimismo, las temperaturas irán en descenso por la entrada de una masa de aire polar en la península, con mínimas de 12ºC en Huelva y Sevilla y máximas de 17ºC en Cádiz o 19ºC en Málaga. El viento será flojo a moderado de levante, con intervalos fuertes en el litoral atlántico.

Domingo 4: Francis se desplaza al mar de Alborán

A partir del domingo 4, las precipitaciones volverán a ser persistentes y ocasionalmente fuertes en la vertiente atlántica y el litoral mediterráneo occidental durante la primera mitad del día. Aemet extiende para esta jornada los avisos por lluvias a la Costa del Sol y el valle del Guadalhorce, por acumulados de hasta 60 litros en 12 horas; y al Estrecho, donde podrían caer 15 litros en una hora.

En paralelo, la aire frío continuará desplazándose hacia el sur, lo que traerá nuevos descensos en las temperaturas, con máximas entre los 14ºC y 17ºC. Continúa también el flujo de levante, con intervalos fuertes en el mar de Alborán.

Las lluvias remiten y se intensifica el frío el Día de Reyes

El lunes 5, los restos de la borrasca Francis se desplazarán al Mediterráneo occidental, al tiempo que se descuelga una vaguada de aire frío en altura. Esta configuración sinóptica hará que sigan las precipitaciones localmente fuertes y persistentes en la vertiente mediterránea. Al tiempo, se espera una bajada significativa de las temperaturas, con heladas débiles en las sierras y mínimas de 3ºC en capitales como Córdoba o 4ºC en Granada y Jaén. La cota de nieve descenderá hasta los 600-800 metros al final del día. El viento rolará a norte, con intervalos moderados en el litoral mediterráneo.

Con elevada incertidumbre, está previsto que las lluvias pierdan intensidad el martes 6, Día de Reyes, salvo en la zona del Estrecho. Mientras, esta será una jornada especialmente fría, con mínimas de 6ºC en Málaga o 2ºC en Sevilla y máximas que se moverán entre los 6ºC de Jaén y los 13ºC de Almería.