La borrasca 'Francis' entra en Sevilla con lluvias intensas y frío extremo

La provincia de Sevilla llega al primer fin de semana de 2026 bajo la influencia de la borrasca Francis, que dejará en las próximas horas lluvias persistentes, viento y un marcado descenso de las temperaturas.

Será el sábado cuando las precipitaciones se extiendan a lo largo de las sierras y la campiña sevillana. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las acumulaciones más significativas se producirán en el tercio occidental de la provincia, mientras que los termómetros iniciarán un descenso progresivo que se mantendrá durante toda la semana. Tanto el sábado como el domingo 4, las probabilidades de lluvia se sitúan entre el 80% y el 100% en municipios como Lebrija, Sevilla, Guadalcanal, Estepa, Écija, Alanís y Osuna, entre otros.

El cielo permanecerá muy nuboso o cubierto, con chubascos frecuentes y riesgo de lluvias moderadas en zonas elevadas. El viento soplará con rachas más intensas, aumentando la sensación de frío, mientras que las temperaturas máximas comenzarán a caer desde el domingo, rompiendo con los valores suaves de finales del pasado diciembre.

La primera semana del año continuará bajo la influencia de Francis y una masa de aire muy frío que se extenderá por la región. Esto provocará un nuevo descenso de las temperaturas a partir del lunes 5 de enero. Aunque las lluvias perderán algo de intensidad, las probabilidades de precipitación seguirán por encima del 70% en numerosos puntos de la provincia. La nieve también podría cobrar protagonismo ante un acusado descenso térmico, que deja las primera previsiones bajo cero en el mercurio, así como una bajada de la cota hasta los 500 metros.

El martes 6 de enero, las mínimas volverán caerán por debajo de cero en el norte de la provincia, con valores de -1 °C en Guadalcanal y Constantina, -2 °C en Alanís y hasta -3 °C en Cazalla de la Sierra o El Pedroso. En la capital y en otras localidades sevillanas, el frío será menos extremo, pero se notará un ambiente invernal durante gran parte del día.

Este escenario pone en alerta la celebración de Cabalgatas de Reyes y actividades al aire libre en varios municipios, donde la inestabilidad y el frío podrían complicar la programación. La Aemet recomienda seguir las actualizaciones meteorológicas y extremar la precaución ante posibles lluvias intensas y temperaturas bajo cero.

De hecho, Sevilla y su Cabalgata de Reyes Magos ya pasaron a la historia en 2025 cuando las intensas lluvias previstas para el día 5 de enero obligaron a la organización a adelantar el desfile al día 4, un día antes de lo habitual, para garantizar el desarrollo seguro del evento. Esta medida, inédita en más de un siglo de historia del cortejo, permitió mantener prácticamente el mismo recorrido y horario previsto, evitando que la lluvia afectara a los Reyes Magos y al público asistente.