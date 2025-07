Soraya y María Luisa, dos jóvenes enfermeras sevillanas obligadas a emigrar: "En Andalucía no trabajamos ni en lo privado ni en lo público"

Sevilla/Las enfermeras sevillanas se ven obligadas a buscar empleo fuera de Andalucía para conseguir estabilidad laboral, pese al persistente déficit de personal sanitario en la región. En concreto, dos jóvenes enfermeras han visibilizado a través del Colegio de Enfermería de Sevilla la realidad que viven en torno al 60% de los 419 profesionales que han finalizado sus estudios este año en Sevilla: la emigración forzosa para ejercer su profesión en condiciones dignas.

Ellas son María Luisa Begines y Soraya Aguilar, recién graduadas en Enfermería, y relatan que mucho antes de recibir sus títulos universitarios, hospitales públicos de Madrid, País Vasco, Galicia o Valencia ya habían captado a numerosas enfermeras sevillanas con ofertas de trabajo inimaginables en su comunidad de origen. Esta situación se mantiene desde hace tiempo, agravándose en los últimos dos años, mientras las necesidades sanitarias de la población andaluza no dejan de aumentar.

Según el último Informe de Ratios 2024 elaborado por el Consejo General de Enfermería (CGE), Sevilla cuenta con apenas 5,37 enfermeras por cada 1.000 habitantes, de modo que se sitúa no solo por debajo de la media andaluza (5,56), sino que permanece muy alejada del promedio nacional (6,36) y a una distancia aún mayor de la europea (8,19).

"En Andalucía no hemos conseguido trabajo"

De este modo, María Luisa explica: "Somos enfermeras de Sevilla que hemos venido a trabajar a Alicante en el servicio público de Salud porque en Andalucía no hemos conseguido trabajo, ni en lo público ni en lo privado, con las condiciones que nos ofrecen en otros puntos de España". La joven destaca que en Alicante han obtenido un contrato de cuatro meses como enfermeras, algo "muy difícil e incluso inimaginable en la Sanidad Pública en Andalucía y especialmente con tanta antelación".

"En Alicante nos garantizan trabajar en servicios hospitalarios en los que estamos entrenadas de acuerdo a nuestras prácticas durante la carrera universitaria, lo cual nos aporta muchísima tranquilidad y seguridad al ser la primera vez que trabajamos como enfermeras", añade Begines, quien lamenta que numerosas profesionales tengan que abandonar Andalucía para asegurar su futuro laboral.

Realidad generalizada entre los nuevos graduados

Por su parte, Soraya confirma que esta situación no es excepcional: "La oferta que hemos recibido para trabajar como enfermeras en Alicante, antes incluso de la Graduación, no es puntual. Desde otras ciudades de España nos han ofertado trabajo". Según relata, enviaron currículos a Madrid, Bilbao, Lugo y Alicante, recibiendo en todos estos destinos ofertas de empleo de tres o cuatro meses en puestos relacionados con sus prácticas universitarias.

"No nos queda otra. Si no hacemos este sacrificio y este esfuerzo ahora no vamos a lograr la recompensa hasta dentro de muchos años. Emigrar lo tendrán que hacer muchas compañeras igual que nosotras", explica Aguilar, quien espera que su testimonio contribuya a mejorar las condiciones en el Servicio Andaluz de Salud.

Denuncia del Colegio Oficial de Enfermería

El Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla (ICOES) denuncia desde finales de 2023 la insostenible fuga de profesionales de Andalucía. Resulta especialmente paradójico que la inversión pública destinada a una excelente formación universitaria en Enfermería acabe beneficiando a otras comunidades autónomas mientras persiste e incluso aumenta el déficit de personal en el SAS.

Asimismo, el organismo colegial advierte que el progresivo envejecimiento de la población y el aumento de la cronicidad representan un reto sanitario que requiere una dotación adecuada de enfermeras. "Es inadmisible que la Junta de Andalucía incumpla sus promesa de ofrecer puestos de calidad de manera ágil a las enfermeras tal y como se ha comprometido con la organización colegial", afirma Víctor Bohórquez, presidente del ICOES.