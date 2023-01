Empresa puntera en estudiar la salud sexual masculina

La compañía Myhixel, radicada en Espacio_RES, tiene un objetivo claro: el bienestar sexual de los hombres, desde el punto de vista sanitario. La sevillana Patricia López convirtió, lo que consideraba un tema tabú y sin cubrir, en un modelo de negocio.

En 2019 lanzó al mercado su compañía, de la mano de ingenieros, diseñadores, sexólogos y expertos en la materia. Aunando ciencia y tecnología, diseñaron un aparato que ofrece un tratamiento cognitivo-conductual para la eyaculación precoz.

En la actualidad, la startup sevillana ha facturado más de un millón de euros; el producto se ha distribuido en 42 países (con Estados Unidos, América Latina y Europa como principales mercados); han recibido diferentes galardones a nivel nacional e internacional; y, lo más importante, han recibido el certificado europeo que reconoce el dispositivo como un producto sanitario, así como la certificación homónima que emite la Administración de Medicamentos y Alimentos estadounidense.

No ha sido un camino fácil, de hecho Ana Mena y Marta Cruz Mena, pertenecientes al equipo de marketing y comunicación, suscriben que "a la hora de conseguir inversión hemos tenido las puertas cerradas por prejuicios”. En este sentido, hacen especial hincapié en que los usuarios confunden el dispositivo con un producto sexual, cuando realmente está dirigido a mejorar el bienestar sanitario.

López explica que estableció su compañía en Sevilla sin premeditarlo: "Dio la casualidad de que uno de nuestros primeros inversores me habló de Espacio_Res y, en paralelo, nuestro responsable financiero también se fue, porque le habían dado muy buenas referencias del enclave. Él teletrabajaba desde casa. Así que me pareció demasiada casualidad, como para no probar yo también".