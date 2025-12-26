Suben los casos denunciados en el teléfono contra el abuso y el maltrato a las personas mayores

En 2025, el servicio de atención al maltrato y abuso contra las personas mayores de Confemac ha atendido 653 casoshasta a ahora en toda España, una cifra viva que se actualiza de forma constante conforme entran nuevas llamadas y se validan registros. Según señalan desde Confemac, este incremento debe leerse en relación directa con el grado de conocimiento social del recurso: a mayor difusión, mayor acceso y mayor probabilidad de que personas mayores, familias y entorno comunitario den el paso de pedir ayuda. En ese sentido, el aumento de actividad no solo refleja la persistencia de las situaciones de abuso y/o maltrato, sino también un avance en detección, confianza y disposición a actuar.

En el reparto territorial, Andalucía se mantiene como la comunidad con mayor peso de casos atendidos, prácticamente estable, pasando del 31,9% en 2024 al 31,3% en 2025. El cambio más destacado se produce en la Comunidad de Madrid, que incrementa su peso del 18,5% al 22,3%, reforzando su posición como uno de los principales focos de actividad del servicio. A nivel provincial, Madrid pasa de 110 casos en 2024 a 144 en 2025, mientras que Sevilla sube de 49 a 54 y Barcelona desciende de 60 a 48.

Este crecimiento se produce en un contexto especialmente significativo: el teléfono ha mantenido su continuidad incluso en periodos sin financiación específica, gracias al compromiso de CONFEMAC, que sostiene el servicio con la máxima profesionalidad y un esfuerzo propio de carácter altruista. Lejos de depender únicamente de ciclos de financiación, el Teléfono contra el abuso y maltrato a las personas mayores de CONFEMAC se consolida como un recurso estable y cada vez más utilizado: cuanto más se conoce, más se activa; y cuanto más se activa, más capacidad tiene de prevenir, orientar y

El Teléfono contra el abuso y maltrato a las personas mayores de CONFEMAC (900 65 65 66) cierra 2025 con 653 casos atendidos a fecha de elaboración de este informe y alcanza los 3.714 casos desde su puesta en marcha. La evolución confirma un repunte moderado respecto a 2024, ejercicio en el que se registraron 600 casos, y consolida el recurso como una puerta de entrada esencial para la detección, orientación y derivación ante situaciones de abuso y/o maltrato a personas mayores, los 365 días del año, en horario de 9:00-21:00.

Por tipologías, el maltrato psicológico continúa siendo el más notificado, aunque baja del 28,4% al 26,7%. Destaca el aumento de la negligencia, que crece del 10,9% al 15,5%, mientras que el abandono reduce su peso del 16,8% al 12,0%. El maltrato económico se mantiene alto y estable (del 15,6% al 16,2%) y el físico desciende (del 10,5% al 8,5%). En 2025, además, adquieren presencia categorías que permiten visibilizar vulneraciones menos reconocidas socialmente, como libertad/derechos (8,8%) o el maltrato institucional (4,0%).

¿Quiénes llaman?

En cuanto al perfil de las llamadas, se mantiene el patrón: siguen liderando hijos e hijas (31,1%) y las propias víctimas (22,5%). Un dato especialmente relevante es el peso del entorno: el perfil de vecino/a alcanza el 11,8%, un indicador de mayor sensibilización comunitaria y de una ciudadanía que alerta más ante señales de posible abuso y/o maltrato. En relación con el ámbito, el entorno familiar continúa concentrando la mayoría de los casos, con cifras prácticamente idénticas a 2024 (68,5% en 2025 frente a 69,8% en 2024), seguido del ámbito residencial (14,9%).

Desde Confemac se subraya, además, que el incremento de actividad está ligado al conocimiento del recurso: a mayor difusión, mayor acceso, y más probabilidades de que se active la solicitud de ayuda. En este sentido, el teléfono ha mantenido su continuidad incluso en periodos sin financiación específica, sostenido por CONFEMAC con un compromiso firme de profesionalidad y servicio público.

Una sociedad que empieza a mirar

Más allá de la evolución estadística, el trabajo cotidiano del Teléfono contra el abuso y maltrato a las personas mayores de Confemac confirma una idea esencial: cuando la sociedad se implica, el maltrato se detecta antes y se frena mejor. Desde el equipo profesional que atiende el servicio valoramos de forma especialmente positiva el aumento de la implicación social a la hora de comunicar situaciones de abuso y/o maltrato. No solo llaman las personas directamente afectadas o el entorno familiar; cada vez se percibe con más claridad el papel de la comunidad como “radar” y como apoyo: cuando alguien se atreve a contar lo que ve, el silencio pierde fuerza… y el problema deja de esconderse detrás de una puerta cerrada.

Esta evolución no ocurre por casualidad. El servicio trabaja enmarcado en la Estrategia hacia el Buen Trato, donde la sensibilización social no es un complemento, sino una pieza central: campañas de comunicación, colaboraciones con entidades y presencia comunitaria que persiguen un objetivo tan simple como ambicioso: que el abuso y/o maltrato a las personas mayores se reconozca como lo que es, un problema social que nos interpela a todas las personas. En 2025, la manifestación del 15 de junio ha supuesto un punto de inflexión, no solo como acto simbólico, sino como un mensaje colectivo: el buen trato no es una idea bonita para aplaudir una vez al año; es un compromiso que se practica en lo cotidiano.

En esa misma línea, la campaña “Si no lo ves, ¿cómo lo frenas?” ha insistido en una verdad incómoda: gran parte del maltrato se sostiene porque pasa desapercibido, se normaliza o se minimiza. La campaña ha reforzado una llamada a la responsabilidad compartida: aprender a identificar señales, no mirar hacia otro lado y saber que existe un recurso al que acudir. Dicho de otra forma, y sin dramatismos: no podemos frenar lo que no nombramos… y no podemos nombrar lo que decidimos no ver.

Junto a este avance en conciencia social, el teléfono también evidencia desafíos que requieren una respuesta más preparada y coordinada. Uno de los más delicados aparece cuando la persona mayor presenta problemas de salud mental o un deterioro cognitivo que altera su percepción de la realidad, incrementando el miedo, la desconfianza o la vivencia de amenaza constante. En estos casos, el abordaje se vuelve especialmente complejo: la persona puede sentirse en peligro de forma permanente, interpretar acciones neutras como agresiones, o rechazar apoyos por temor. Y aquí aflora una sensación preocupante que el equipo profesional identifica con frecuencia: la de estar ante casuísticas para las que el sistema, en su conjunto, no siempre parece tener respuestas ágiles, integradas y suficientemente adaptadas a la edad y a la vulnerabilidad.

Por eso, este informe no solo refleja datos: también señala una necesidad. Avanzar hacia el buen trato implica sostener recursos especializados como este teléfono, fortalecer la coordinación con los servicios sociales y sanitarios, y mejorar la capacidad de intervención en situaciones donde el maltrato y la salud mental se entrecruzan. Porque cuando una persona mayor vive con miedo —sea por lo que ocurre a su alrededor o por cómo su mente lo interpreta— la desprotección se multiplica. Y ahí, como sociedad, no podemos permitirnos improvisar.

Cómo continuar

El Teléfono contra el abuso y maltrato a las personas mayores de Confemac ha demostrado, año tras año, que es un recurso necesario y que su utilidad no depende de modas ni de coyunturas: depende de realidades que existen, que duelen y que demasiadas veces se silencian. En los últimos ejercicios, CONFEMAC ha sostenido este servicio sin apoyos económicos estables, ni públicos ni privados, manteniendo la atención desde la profesionalidad, la responsabilidad y la convicción de que nadie debería quedarse sin orientación cuando vive o presencia una situación de abuso y/o maltrato.

De cara a 2026, se abre una etapa especialmente significativa: por primera vez tras varios años sin financiación, contamos con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Este impulso, más allá de su dimensión económica, representa una apuesta institucional que reconoce el trabajo realizado y, sobre todo, reconoce algo esencial: estas realidades existen y es imprescindible empezar a abordarlas con mayor decisión, coordinación y recursos. No se trata solo de sostener un teléfono; se trata de sostener una respuesta social y pública frente a una vulneración de derechos que no puede normalizarse.

Desde Confemac, seguiremos trabajando con todo nuestro ahínco y profesionalidad para que el abuso y/o maltrato a las personas mayores se vea, se nombre y se enfrente. Continuaremos impulsando la sensibilización social desde la Estrategia hacia el Buen Trato, fortaleciendo colaboraciones, mejorando la detección y promoviendo derivaciones eficaces. Y seguiremos defendiendo, con la misma claridad que siempre, una idea que no debería necesitar repetirse: cumplir años no puede ser sinónimo de perder derechos. Porque el buen trato no es un eslogan; es una obligación ética, social e institucional. Y 2026 tiene que ser un paso adelante en esa dirección.