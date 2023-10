Así es la técnica 'made in Sevilla' para tratar miomas por radiofrecuencia

Sin anestesia general, sin cicatrices, sin ingreso hospitalario y sin complicaciones en la recuperación. Así es la técnica made in Sevilla que lleva desde 2015 dando la vuelta al mundo y que es capaz de exterminar miomas de difícil tratamiento mediante radiofrecuencia, sin incisiones, y por vía vaginal, evitando así la clásica extirpación del útero que, hasta entonces, era la única vía recomendada para la eliminación de este tipo de tumor benigno que afecta a alrededor de 13 millones de mujeres en toda España.

Como cuenta la madre de esta técnica, la ginecóloga sevillana Victoria Rey, todo empezó con un "¿y por qué no?". Esa fue la pregunta que la especialista se hizo hace ya ochos años. Si la radiofrecuencia era una técnica que se estaba usando para tratar otro tipo de tumores, ¿por qué no podía ser posible también usarla para eliminar miomas? La respuesta a su pregunta fue el método VRey, una técnica pionera en Europa para tratar miomas sin cirugía a través de radiofrecuencia y que permite acabar con tumores de hasta diez centímetros por vía vaginal, con control ecográfico, con lo que la agresión es mucho menor y la recuperación de la paciente es más rápida. "Y lo más importante, conservando el útero y preservando la fertilidad", recalca la ginecóloga, que precisa que, precisamente, el perfil de la primera paciente con la que utilizó esta técnica respondía al de una mujer con múltiples fallos repetidos tras fecundación in vitro y que, finalmente, consiguió su embarazo después de tratar su mioma con radiofrecuencia

Desde entonces, por su clínica de Sevilla pasan todos los meses ginecólogos de cualquier punto de España e, incluso, y en los últimos dos años también de multitud de países –Rumanía, Italia, Portugal, Canadá o Sudamérica, entre otros–, para formarse en esta técnica de gran eficacia. Así, el procedimiento se ha extendido por decenas de hospitales de todo el mundo. El último, el también sevillano Hospital Virgen Macarena, que se ha convertido en el primer centro público en Sevilla en ofrecer esta técnica a sus pacientes.

"Para mí es muy bonito. No puedo sentirme más orgullosa porque, aquello en lo que puse todo mi empeño en 2015, haya dado sus frutos y suscitado el interés de mis compañeros de profesión para aplicar en sus pacientes. A mi parecer, la razón principal de ese efecto llamada es que las pacientes van bien y los ginecólogos cuando las revisan en sus consultas ven que el mioma que tenían, y que les provocaba sangrados u otras molestias, va reduciendo de volumen y deja de ser un problema, tratado, además, sin cirugía", se congratula la sevillana, que se ha convertido en una especie de rock star de este tipo de intervenciones. Su bagaje así lo atestigua: es la ginecóloga que más miomas ha eliminado por radiofrecuencia a nivel mundial, en concreto, unos 1.300 desde 2015, a razón de 100 ó 110 al año. "Nadie ha conseguido llegar a esas cifras en este tipo de procedimiento y, sobre todo, en un periodo de tiempo tan corto", subraya.

Un tumor benigno de gran incidencia

Los miomas son un tipo de tumor benigno que se origina en el útero o matriz a raíz de las células de su musculatura. Para una mujer que desea quedarse embarazada un mioma puede ser un problema si se encuentra situado sobre el cuello uterino, impidiendo a los espermatozoides cruzar el útero para llegar al óvulo. Además, provocan deformación en el útero, disminuyendo el flujo de sangre hacia el mismo.En la mayor parte de los casos, no presentan síntomas y la paciente puede enterarse de que los tiene en una revisión rutinaria en la que se le haga una ecografía. "A día de hoy, una de las indicaciones de radiofrecuencia es un mioma que se detecta en una ecografía y que empieza a crecer. En los miomas, mientras antes se traten, mejor será el resultado y más fácil es que desaparezca", explica la doctora Rey, que recalca que "más de 1.000 mujeres han conseguido preservar su útero y quedar embarazadas tras el tratamiento de su mioma por radiofrecuencia", sólo, en su clínica en Sevilla.

Pese a esa mayoría de hallazgos fortuitos, hay un porcentaje, en torno al 30% de casos, en los que la señal de alarma puede ser un sangrado en la regla más abundante de lo habitual. Otras señales, aunque en menor frecuencia, pueden ser dolor en la pelvis o el no quedarse embarazada. Con todo, se estima que el 70% de las mujeres desarrollan miomas en algún momento de su vida, con mayor prevalencia entre los 35 y los 50 años.

La técnica paso a paso

Para la aplicación de esta técnica, la paciente no necesita un ingreso previo ni ninguna otra indicación anterior al día de la intervención. Se realiza de forma ambulatoria, en quirófano, para preservar las medidas de higiene y seguridad; no requiere anestesia general, sólo sedación suave; su duración no excede los 20 minutos; y a la paciente se le da el alta a las dos o tres horas de la finalización del procedimiento. "Al día siguiente están haciendo su vida normal", apostilla Victoria Rey.

La ablación de los miomas por radiofrecuencia con el método VRey fue desarrollado, según concreta la doctora Rey, "para conseguir tratar miomas no accesibles mediante cirugía o que suponían un alto riesgo por la agresividad quirúrgica".

Así, la intervención se hace en una única sesión mediante control ecográfico, lo cual no deja ningún tipo de herida ni cicatriz. El objetivo del tratamiento de los miomas por radiofrecuencia es inactivar el tejido tras la aplicación de calor en el interior del útero. La técnica de ablación de miomas por radiofrecuencia VRey se aplica por vía vaginal, a través de una fina aguja, que aplica calor en el interior del mioma, alcanzando temperaturas de entre 90 y 100 grados, lo cual conduce a la necrosis del tejido. Para tratar el mioma en su totalidad, la misma operación se repite en continuadas ocasiones, siempre de forma ordenada, de arriba a abajo sobre el mioma y de izquierda a derecha. "Dibujando una especie de abanico dentro del mioma para así poder abarcar todo su volumen", concreta la doctora Rey. Una vez el mioma resulta necrosado por la radiofrecuencia, éste deja de funcionar y producir las sustancias vasoactivas e inflamatorias que provocan los síntomas. Posteriormente, el tejido necrosado se va reabsorbiendo y consigue que el mioma vaya reduciendo su volumen de forma variable. Asimismo esta técnica permite tratar varios miomas en una misma intervención.

"Es un gran avance, principalmente, porque muchas mujeres con miomas ahora pueden preservar su útero, sin necesidad de anestesia general ni cicatrices, como sí pasaría con cualquier otra técnica que se utiliza para tratar o quitar los miomas y, con ello, la recuperación de las pacientes es casi inmediata", recalca la artífice de la técnica. "Hasta ahora, lo que se podía hacer con estos miomas de difícil tratamiento, casi siempre, suponía quitar el útero porque el tipo de tumores para los que se diseñó la radiofrecuencia, aunque ahora se usa para muchos más, son aquellos que están dentro de la pared del útero y que son de difícil acceso quirúrgico, lo que provoca una cicatriz muy grande en el útero y un riesgo muy importante de histerotomía", asegura.

Tras la intervención, la doctora Rey indica que lo más frecuente es que la mujer se vaya de alta sin dolor y, "sólo en un 5% de los casos" podría notar molestias como las que provocaría una regla. "Por eso salen con un tratamiento antiinflamatorio, pero, por lo general, en la mayoría de los casos al día siguiente están haciendo su vida normal", destaca.

En cuanto al perfil y condiciones de las pacientes que se pueden acoger a la misma, la ginecóloga sevillana detalla la amplitud de miras de esta técnica. "Son muy pocas las pacientes que no pueden acogerse a la radiofrecuencia", asegura. "Por razón de salud son poquísimas, aunque en un primer momento se temía que podían existir riesgos en pacientes portadoras de marcapasos, se ha demostrado que no existe riesgo alguno. Por otro lado, por razón de la complejidad del mioma, la única contraindicación para esta técnica es que se trate de un mioma que ha crecido hacia fuera del útero o que tenga un gran volumen o signos de malignidad, que en esos casos van por otra vía. Son muy escasos", concreta.