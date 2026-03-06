El tiempo en Sevilla para el primer fin de semana de marzo: se mantiene el riesgo de lluvia

La primera semana de marzo en Sevilla ha estado marcada por el paso de la borrasca Regina, que ha dejado un panorama meteorológico dominado por cielos nubosos y temperaturas bajas. A pesar de la intensidad de la borrasca, que ha afectado más a otras zonas de Andalucía, las lluvias en la capital hispalense solo fueron significativas durante la jornada del miércoles, acumulándose sobre todo en la tarde y noche, cuando se registraron los registros más destacados.

Aunque el temporal asociado a Regina irá remitiendo en las próximas horas, el viernes ha amanecido con lluvias y precipitaciones durante las primeras horas de la mañana, manteniendo así vigente el riesgo de lluvias para el primer fin de semana de marzo. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Andalucía ha confirmado que se esperan precipitaciones entre viernes y domingo, acompañadas de una bajada térmica inicial y una recuperación gradual de las temperaturas durante el fin de semana.

Durante la jornada del viernes, se prevé que las lluvias aparezcan de manera intermitente en Sevilla, con una probabilidad mayor durante el mediodía y hasta las 18 horas, aunque también podrían registrarse precipitaciones leves a últimas horas del día, mientras las temperaturas se mantendrán frescas entre los 10 °C y los 15 °C, dejando una sensación de frío respecto a días anteriores.

El domingo, jornada con mayor riesgo de lluvia

Previsión del tiempo en Sevilla durante el primer fin de semana de marzo / AEMET

El sábado, el riesgo de lluvia disminuirá de manera notable hasta el 20%, aunque seguirán apareciendo lloviznas ocasionales que podrían afectar al mediodía y primeras horas de la tarde, mientras que las temperaturas comenzarán a recuperarse ligeramente, con máximas cercanas a los 18 °C y mínimas alrededor de 8 °C, generando una jornada más agradable pero con cielos mayormente nubosos y ambiente fresco.

El domingo, la inestabilidad regresará con mayor intensidad, especialmente a partir del mediodía, cuando la probabilidad de precipitaciones se disparará hasta el 80 %, manteniéndose elevada durante toda la jornada, con temperaturas que oscilarán entre 9 °C y 19 °C, por lo que se espera un día nublado, con lloviznas continuas y sensación térmica más fresca que la de un fin de semana típico de principios de marzo

En conjunto, se anticipa un fin de semana con cielos nubosos en Sevilla, más frío que el último fin de semana de febrero, y riesgo continuado de precipitaciones leves. AEMET no ha activado avisos por fenómenos adversos.