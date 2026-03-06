Fin de semana en Andalucía: Aemet activa avisos por nevadas y viento en estas zonas

Tras el paso de la borrasca Regina, una nueva DANA traerá consigo la inestabilidad a Andalucía durante el fin de semana. Se espera que la incidencia sea especialmente significativa en las provincias del este, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), con nevadas en el interior y fuertes rachas de viento en zonas costeras. Por ese motivo, se han activado diversos avisos en la comunidad, anunciando así un tiempo variable y más adverso de lo habitual para los próximos días.

"El aire frío que se desplazará por encima de nuestra geografía tendrá el potencial de favorecer el desarrollo de tormentas que, localmente, podrían ser intensas", explica el meteorólogo Mario Picazo en un artículo publicado por Eltiempo.es. "No solo se generarán lluvias, también se esperan acumulaciones de nieve". Tal y como indica la Aemet en redes sociales, las nevadas serán "especialmente copiosas en el sistema Bético", afectando concretamente a las provincias de Jaén, Granada, Almería y Cádiz.

Viernes 6 de marzo: avisos por nevadas en Andalucía

Avisos en Andalucía para este viernes 6 de marzo / Aemet

Este viernes 6 de marzo se presenta con cielos muy nubosos y chubascos ocasionales en gran parte de Andalucía. Asimismo, la cota de nieve se sitúa en torno a los 1.000 - 1.200 metros de altitud, mientras que las temperaturas van en descenso generalizado: 10ºC - 15ºC en Sevilla; 6ºC - 14ºC en Córdoba; o 3ºC - 11ºC en Granada. También se esperan heladas débiles en las sierras orientales y rachas de viento muy fuertes en el litoral mediterráneo oriental y la zona del Estrecho.

Avisos por nevadas en Andalucía el viernes 6 de marzo

Cazorla y Segura (Jaén) : aviso amarillo de 09:00 a 23:59 horas, por las acumulaciones de nieve previstas, de 5 cm en 24 horas. Este escenario se espera por encima de los 1.300 - 1400 metros, situando la cota de nieve en los 1.000 - 1.200 metros.

: aviso amarillo de 09:00 a 23:59 horas, por las acumulaciones de nieve previstas, de 5 cm en 24 horas. Este escenario se espera por encima de los 1.300 - 1400 metros, situando la cota de nieve en los 1.000 - 1.200 metros. Guadix y Baza (Granada) : aviso naranja de 09:00 a 23:59 horas, por las acumulaciones de nieve previstas, de 5 cm en 24 horas. Este escenario se espera por encima de los 1.300 - 1400 metros, situando la cota de nieve en los 1.000 - 1.200 metros.

: aviso naranja de 09:00 a 23:59 horas, por las acumulaciones de nieve previstas, de 5 cm en 24 horas. Este escenario se espera por encima de los 1.300 - 1400 metros, situando la cota de nieve en los 1.000 - 1.200 metros. Cuenca del Genil (Granada) : aviso amarillo de 09:00 a 18:59 horas, por las acumulaciones de nieve previstas, de 2 cm en 24 horas. Este escenario se espera por encima de los 1.300 - 1400 metros, situando la cota de nieve en los 1.000 - 1.200 metros

: aviso amarillo de 09:00 a 18:59 horas, por las acumulaciones de nieve previstas, de 2 cm en 24 horas. Este escenario se espera por encima de los 1.300 - 1400 metros, situando la cota de nieve en los 1.000 - 1.200 metros Valle del Almanzora y Los Vélez (Almería) : aviso naranja de 12:00 a 23:59 horas, por las acumulaciones de nieve previstas, de 5 cm en 24 horas. Este escenario se espera por encima de los 1.300 - 1400 metros, situando la cota de nieve en los 1.000 - 1.200 metros.

: aviso naranja de 12:00 a 23:59 horas, por las acumulaciones de nieve previstas, de 5 cm en 24 horas. Este escenario se espera por encima de los 1.300 - 1400 metros, situando la cota de nieve en los 1.000 - 1.200 metros. Grazalema (Cádiz): aviso amarillo de 06:00 a 17:59 horas, por las acumulaciones de nieve previstas, de 2 cm en 24 horas. Este escenario se espera por encima de los 1.200 metros, situando la cota de nieve en los 900 - 1.000 metros.

Avisos por vientos en Andalucía el viernes 6 de marzo

Levante almeriense (Almería) : aviso naranja de 08:00 a 19:59 horas, por vientos del suroeste de 60 a 70 km/h (fuerza 8) y olas de 4 metros. También hay un aviso amarillo, de 09:00 a 20:59, por las posibles rachas de 70 km/h.

: aviso naranja de 08:00 a 19:59 horas, por vientos del suroeste de 60 a 70 km/h (fuerza 8) y olas de 4 metros. También hay un aviso amarillo, de 09:00 a 20:59, por las posibles rachas de 70 km/h. Poniente y capital (Almería): aviso amarillo de 08:00 a 19:59 horas, por vientos del suroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de 3 a 4 m. Hay otro aviso amarillo, de 09:00 a 20:59 horas, por las posibles rachas de 70 km/h.

¿Qué tiempo hará el fin de semana en Andalucía?

Los avisos por nevadas cotinúan el sábado 7 de marzo en Jaén (Cazorla y Segura) y Granada (Guadix y Baza), donde se esperan para entonces acumulaciones de 5 cm y de 2 cm, respectivamente, por encima de los 1.400 metros en 24 horas. Además, la cota de nieve irá subiendo a lo largo del día, informa la Aemet.

Mientras tanto, las temperaturas mínimas permanecen con pocos cambios y las máximas suben ligeramente , rozando los 18ºC en Sevilla capital. En cuanto a las rachas de viento, sin avisos a la vista, son moderadas en torno a la vertiente mediterránea.

Para el domingo 8 de marzo no hay activo ningún aviso de momento. Se esperan precipitaciones débiles ocasionales, menos probables en el litoral, y unas temperaturas que continúan con su tendencia ascendente.