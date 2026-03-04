Fin al buen tiempo en Sevilla: Aemet confirma cinco días de lluvias consecutivos y el desplome de los termómetros hasta los 5ºC

La inestabilidad atmosférica se asienta de cara a los próximos días en Sevilla. El acercamiento de la borrasca Regina hará que este martes 4 de marzo vuelvan a predominar los cielos cubiertos con chubascos que podrán ser localmente fuertes y acompañados de tormentas. Debido a la presencia de polvo en suspensión, estas lluvias producirán depósitos de barro, aunque su concentración tenderá a disminuir a partir del mediodía. Será desde entonces y hasta las 18:00 horas cuando existe una probabilidad del 100% de precipitaciones en toda la provincia.

Si bien no se prevén grandes acumulados, los chubascos serán interminentes a lo largo de toda la jornada en Sevilla. Estas precipitaciones irán acompañadas de un descenso notable de las temperaturas máximas, que alcanzarán los 18ºC en Sevilla, 16ºC en Écija o 15ºC en Morón de la Fronteras. Mientras, las mínimas se mantienen con pocos cambios y valores suaves en el entorno de los 10ºC. El viento será flojo y de componente variable.

De cara al jueves 5 de marzo, se esperan intervalos de cielos nubosos en la provincia, que pueden ir acompañados de precipitaciones débiles ocasionales, más probables durante a tarde y al sur de la provincia. Por la mañana, no se descartan nubes bajas y brumas, con temperaturas mínimas en descenso hasta valores de entre 6ºC y 8ºC. Las máximas se mantendrán con pocos cabios y el viento será flojo variable, con tendencia a soplar de poniente durante la tarde.

Fin de semana inestable: chubascos intermitentes hasta el domingo por la tarde

El viernes 6 de marzo un nuevo frente atlántico dejará cielos cubiertos y chubascos débiles que llegarán de nuevo a Sevilla durante la tarde (80%). Las temperaturas continuarán en descenso, con mínimas de 5ºC en la sierra Norte y máximas de tan solo 15ºC en Écija y Sevilla o 13ºC en Osuna. El viento soplará flojo a moderado de componente oeste.

El fin de semana seguirá cortado por el mismo patrón. Según avanza Aemet, se prevé que persista la inestabilidad al quedar la península "bajo la influencia de una dana" este sábado 7 de marzo, que dejará cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas. En Sevilla, la probabilidad de chubascos supera el 80% en localidades del sur de la provincia entre las 12:00 y 18:00 horas. En cuanto a las temperaturas, remontan de cara a esta jornada, con mínimas entre los 7ºC y 8ºC y máximas que alcanzarán los 17ºC en Utrera o la capital hispalense. El viento será flojo de componente variable.

El domingo 8 se mantiene el ambiente inestable, con cielos nuboso y posibilidad de chubascos de carácter débil en torno al 60% en la provincia al mediodía, con tendencia a la apertura de claros durante la tarde. Las máximas reputarían hasta los 19ºC en Sevilla, 17ºC en Marchena o 16ºC en Carmona. Ya el lunes 9, predominarán de nuevo los cielos nubosos, aunque ya con probabilidades de lluvia muy escasas.