¿Qué tipo de tiendas son los flagship de Inditex?

Inditex sigue la estela de grandes marcas que buscan ofrecer una experiencia completa cuando el consumidor atraviesa sus puertas. Las flagship store son establecimientos que se erigen como buque insignia de una marca, convirtiéndose así en la imagen más representativa, tal y como se ha planteado para la nueva tienda de Zara en Sevilla.

Suelen estar ubicadas en edificios emblemáticos o céntrico para que luzcan más y puedan ser más grandes y amplias que el resto de las tiendas.

Estos lugares suelen tener un diseño cuidado y una estética acorde. Debido a que se pretende crear una experiencia para el consumidor este tipo de tiendas suelen tener lo último en tecnología como probadores interactivos o sistemas automatizados de entrega de pedidos. Son muchas las flagship store que tienen en un interior una cafetería o un supermercado.

Todos estos cambios en los patrones principales de compras en las tiendas físicas se debe al auge de la venta a través de Internet. En la era online es comodísimo comprar desde casa sin tener que moverte, de modo que cuando los clientes se desplazan a las tiendas físicas no quieren encontrar el mismo producto que pueden tener a través de la pantalla del dispositivo. Buscan algo diferente y mucho más especial que no pueden vivir de otra manera que no sea presencial.

Tiendas especiales

En estos establecimientos debe haber personal especializado que pueda resolver las dudas o incertidumbres de los clientes que llegan, además de ofrecer un servicio personalizado en el que el cliente se sienta mimado y cuidado durante su estancia en la tienda, ya que eso siempre se valora de manera muy positiva.

Estas tiendas se convierten en el escaparte perfecto de las marcas de moda ya que de esta manera posicionan su imagen como marca y además le dan al cliente la oportunidad de usar la última tecnología para que la compra sea más inmersiva.

Inditex ya ha comenzado con este proceso de transformación tecnológica y física de algunas de sus tiendas, un claro ejemplo son la tienda ubicada en Milán y la de Madrid en la Plaza de España. En el establecimiento de Milán se trata de un espacio de 3.500 m2, la firma española ha reinaugurado este establecimiento ubicado en un edificio de 1941. "Es una tienda única. Presenta un diseño arquitectónico excepcional en un marco llamativamente singular. A la vez que incorpora las últimas tecnologías orientadas a satisfacer las nuevas experiencias de compra del cliente", señala Pablo Isla, presidente de Inditex.

Toda esta transformación atrae a muchísima gente y no solo a los clientes interesados en adquirir ropa sino a todos aquellos curiosos que quieren averiguar que hay dentro de estas tiendas tan grandes y bonitas que se encuentran repartidas por la ciudad.

Nueva Flagship de Zara en Sevilla

Sevilla será la próxima ciudad española en la que inaugurará Zara su nuevo concepto de tienda que aúna tecnologías, compras, espacios para lencería, cosmética, complementos y deportes.

Las firmas Inbest y GPF Capital adquirieron en septiembre un edificio comercial que cuenta con una superficie construida de 5.847 metros cuadrados, fue levantado en 1970 y ocupado por Marks & Spencer hasta su compra a finales de 2011. Fuentes de la operación no desvelaron el precio de la venta.

El lugar elegido es la antigua tienda de deportes del Corte Inglés en la Plaza del Duque. La apertura al público de la megatienda será este jueves 30 de noviembre.