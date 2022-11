Todo lo que se sabe del caso de David Cañas, detenido en una operación contra el narcotráfico

El ex futbolista del Sevilla David Cañas fue uno de los detenidos en la operación Marcaje, el último golpe de la Guardia Civil al tráfico de cocaína en la provincia de Sevilla. El nombre de la operación parece bastante adecuado para denominar una investigación contra una organización en la que figuraba un ex futbolista profesional. Pero, ¿qué se sabe de la misma?

La operación se inició en febrero de este año con la identificación de un vehículo en el que la Guardia Civil halló una gran cantidad de dinero en efectivo que el conductor -en este caso el ex futbolista arrestado- no pudo justificar su lícita procedencia, aunque las fuentes consultadas insiste en que el ex jugador niega que fuera interceptado con dinero.

A raíz de esta localización del dinero, se inició esta operación descubriendo una red dedicada al tráfico de drogas a nivel internacional. La organización investigada usaba vehículos caleteados para el transporte de la droga y el dinero, llegando a serigrafiarlos como vehículos comerciales.

La versión del ex futbolista

La defensa de David Cañas admitió que éste le hizo algunos favores a un conocido de la infancia, sin saber que éste se dedicara al tráfico de drogas. Según el abogado del ex futbolista, Cañas trasladó hasta Jerez de la Frontera un paquete precintado con un router de una compañía telefónica para la que trabajaba el cabecilla de organización.

La operación Marcaje se ha saldado con la detención de 14 personas entre las que se encuentra Cañas, supuestamente vinculadas al tráfico de drogas y dinero. La organización usaba para sus operaciones vehículos serigrafiados que se hacían pasar por transportes comerciales, llegando a usar también uniformes de las marcas a las que imitaban como tapadera.

Además los miembros de la organización aparentemente viajaban con asiduidad a Colombia y República Dominicana para la organización de los envíos de droga a nuestro país.

Con la desarticulación de esta red internacional de transporte de droga que procedía la Guardia Civil ha incautado 9,5 kilogramos de cocaína, casi un kilo de anfetaminas, 555 gramos de heroína, 18 gramos de metanfetaminas, así como más de 240.000 euros en efectivo y 5 vehículos.

En la operación se ejecutaron detenciones en Madrid, Sevilla, Ciudad Real y Cádiz, participando unos 200 agentes en una docena de entradas y registros, que fueron autorizados por el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla. De los catorce detenidos, ocho ingresaron en prisión provisional y otros seis, entre ellos David Cañas, quedaron en libertad con cargos.

Una carrera marcada por el cáncer

Natural de San Juan de Aznalfarache, David Cañas fue jugador de equipos de Primera y Segunda División del fútbol español, como el Sevilla (donde se formó futbolísticamente) en la temporada 1998-1999, pero también de clubes como Getafe o Girona.

En su carrera profesional llegó a pasar por un cáncer testicular, que lo apartó temporalmente de los terrenos de juego, pero no por mucho tiempo. Finalmente terminaría su carrera deportiva en el AD Ceuta, y después, supuestamente, comenzaría su carrera profesional como delincuente.

El detenido comparte además nombre con otro jugador en activo, de la Agrupación Deportiva Parla, que ha tenido que emitir un comunicado para desmentir que el David Cañas que forma parte de su conjunto futbolístico no es el detenido de la 'Operación Marcaje'.