Sevilla estrena con tráfico fluido la fase 3 con la movilidad entre provincias

"Andalucía fase 3. Entre comunidades autónomas sólo viajes justificados". Ese mensaje ha dado la bienvenida a miles de conductores esta mañana en las carreteras del entorno de Sevilla. Es decir, libre movilidad entre provincias, pero no entre comunidades o países, ya que aún no se puede viajar a Portugal o Extremadura sin motivo razonado. Esto conllevará, probablemente, un aumento del tráfico el miércoles 10 de junio, víspera de la festividad del Corpus Christi. Primera gran oportunidad para miles de personas de visitar sus segundas residencias en la costa.

Hasta ese momento, se antoja normalidad en las carreteras sevillanas. La Dirección General de Tráfico (DGT) no ha alertado de ninguna incidencia extraordinaria en las primeras horas de la fase 3 en la capital andaluza. Normalidad absoluta con tráfico fluido y avance de las obras previstas. Si bien es cierto que gran parte de la población no ha recuperado aún la normalidad anterior a la pandemia. Por ejemplo, las familias, que no llevan ni traen a sus hijos al colegio.

"Un reactivo" para la economía andaluza

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha mostrado convencido de que permitir la movilidad entre provincias será "un reactivo" para la economía local y ha informado de que ya está recibiendo noticias de aperturas de hoteles y de proyectos que se retoman. Moreno, que ha presentado el proyecto Project Manager para la captación de inversiones, ha dicho que si se hacen las cosas bien cree que Andalucía puede tener "una reactivación ágil y rápida", aunque ha recordado que hay "mil variables" que no controlan desde el Gobierno, la principal el covid-19.

Ha dicho que quieren hacer "una desescalada progresiva, segura, de hito a hito" y ha explicado que todos los indicadores que empiezan a conocer, a pesar del contexto "claramente negativo", dan señales de inversores "que tienen ganas" y que están dispuestos a rescatar proyectos que estaban "prácticamente cerrados". "Este primer paso que hemos dado va a ser un reactivo para nuestra economía", ha manifestado el presidente, quien ha detallado que esta mañana ha tenido noticias de hoteles cerrados que van a abrir porque hay movilidad interna y que "hoy mismo se han puesto en marcha nuevos proyectos que estaban esperando".

Ha opinado que Andalucía tiene "una ventaja" respecto a otros territorios, que es la menor incidencia del virus, que es "un destino seguro", y que el Gobierno autonómico tiene una hoja de ruta clara", que será "más o menos brillante" pero que no cae en la improvisación: "Sabemos lo que queremos hacer, cuándo y cómo".

Moreno ha indicado que estas dos semanas en las que sólo habrá movilidad interna supondrán "una gran experiencia", para ver "cómo nos vamos comportando", qué problemas se generan y qué soluciones se le aplican, por lo que ha vuelto a pedir a los ciudadanos "mucha cautela y mucha prudencia". Ha explicado que en las próximas semanas no se permitirá la movilidad con las comunidades limítrofes "por razones de seguridad sanitaria".