Los economistas advierten de la excesiva dependencia económica del turismo en Sevilla

El turismo sigue siendo la gallina de los huevos de oro que tira de la economía en la provincia Sevilla. El punto negativo es la excesiva dependencia económica que tenemos de este sector y el hecho de que, pese a sus buenos resultados, el auge del turismo no logra acabar con la elevada tasa de paro sevillana, que no baja del 20% por más turistas que llenen nuestras ciudades.

La solución es apostar por la industria y las renovables, sectores más productivos

Estas son algunas de las principales conclusiones del segundo Barómetro Económico de Sevilla presentado este miércoles por decano del Colegio de Economistas de Sevilla, Francisco J. Tato Jiménez, y las profesoras de la Universidad Loyola María del Pópulo Pablo Romero, presidenta de la Comisión de Estudios del Colegio, y María del Carmen Delgado López, del Departamento de Economía y directora ejecutiva de este informe.

La directora del informe explicó que frente a la moderación de otros indicadores económicos de la provincia como la matriculación de turismos (el ritmo de crecimiento muestra una desaceleración respecto a años anteriores), el consumo de energía eléctrica y el índice de confianza empresarial (ha disminuido en los dos últimos trimestres), el sector turístico sigue mostrando signos de buena salud: las pernoctaciones de visitantes no dejan de aumentar en Sevilla, muy por encima del nivel andaluz.

Delgado aseguró que "la dependencia del turismo es total en la economía de Sevilla", lo que hace que el sector terciario sea el que más aporte al Producto Interior Bruto (PIB) de la provincia y sea una de las fortalezas de la provincia. Sin embargo, la tasa de desempleo de Sevilla sigue por encima del 20% por la temporalidad en los contratos y de enero a marzo de 2019 (22,08%) ha superado por primera vez a la tasa andaluza (21,06%).

En menor medida que el turismo, otro de los sectores que tiene un efecto positivo para la economía de Sevilla es el sector exterior (exportaciones, importaciones y saldo comercial). Este registró un repunte a finales de 2018 hasta alcanzar los 916,9 millones de euros y, aunque retrocedió algo en los primeros meses de 2019, logra valores muy positivos respecto a su serie histórica.

Los expertos concluyen que "los indicadores económicos de la provincia de Sevilla siguen mostrando una evolución positiva en términos generales, si bien algunos de ellos comienzan a reflejar la moderación económica del entorno nacional y regional".

¿Una nueva crisis económica? El Colegio de Economistas de Sevilla no espera otra crisis a corto plazo como la de 2007, pero puede que crezcamos menos

Recomendaciones de los expertos

Para salir de la dependencia del turismo, la directora del informe y la presidenta de la Comisión de Estudios del Colegio recomendaron que, sin dejar el turismo, se apueste por otros sectores más productivos como el industrial y el sector de las renovables.

El decano del Colegio de Economistas de Sevilla, Francisco J. Tato Jiménez, recalcó que "poner todos los huevos en una misma cesta no es adecuado, no es una economía buena la que tiene esa dependencia" y lamentó que el modelo que tiene Sevilla basado en el turismo "no genera empleo al estar marcado por la temporalidad, con lo que no conseguimos bajar de ese 20% de paro".

Otra de las claves para lograr el crecimiento regional y provincial, según el decano, es que haya estabilidad política en Andalucía y se aprueben los presupuestos andaluces. Sobre este punto, Tato Jiménez calificó de "absolutamente incomprensible" la enmienda a la totalidad que ha planteado Vox teniendo en cuenta que "la estabilidad económica viene de la estabilidad política".

Para frenar la temporalidad de los contratos que no deja de aumentar, los expertos abogan por tratar de dar más seguridad a los empresarios para que aumente la cifra de contratos indefinidos, y fomentar la industria.

"No se espera otra crisis a corto plazo"

A preguntas de la prensa, ante la cierta desaceleración económica que se está notando en Europa (por Alemania y por el Brexit), los expertos aseguran que a corto plazo no parece que vayamos a sufrir otra crisis económica como la que sufrimos en 2007, pero sí un crecimiento más moderado. "Puede ser que tengamos un crecimiento más lento, pero no que volvamos a sufrir una nueva crisis", declaró María del Pópulo Pablo Romero. "A corto plazo no se visualiza otra crisis", señaló el decano.

Los expertos ven más perjudicial las repercusiones para Andalucía y Sevilla de la guerra comercial entre China y EEUU, por el impacto en el mercado global, que la salida de Gran Bretaña.