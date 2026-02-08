La UME rescata en lancha a una persona y sus mascotas en El Palmar de Troya

Uno de los focos de la provincia de Sevilla que más preocupación ha generado desde la llegada de la borrasca Marta era El Palmar de Troya. El embalse de Torre del Águila se encontraba ayer al 107%, que obviamente es una barbaridad. El desembalse preventivo hace que el arroyo Salado aún sea extremadamente caudaloso, pero no hay que lamentar ningún suceso achacable al tiempo. El único resaltable en las últimas horas es el rescate con nocturnidad y zodiac que la Unidad Militar de Emergencias (UME) efectuó en la madrugada del domingo de una persona y sus mascotas.

"Trabajo nocturno sin descanso", tituló la propia UME para contar la noticia. "Entre las misiones realizadas esta noche, nuestros equipos de la UME han evacuado a una persona junto a sus mascotas en El Palmar de Troya", añadía junto a unas imágenes de los militares a bordo de una lancha llegando a un chalet completamente rodeado de agua. El lugar no estaba en el pueblo, sino en el entorno rural.

En la antigua pedanía utrerana, de hecho, seguían ayer trabajando miembros del Plan Infoca, de la Junta de Andalucía, y de la UME, dependiente del Gobierno. Así lo resaltó el consejero de Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz. El trabajo, en todo caso, se redujo a achicar agua y prevenir posibles dificultades en el barrio conocido como las casas nuevas, al lado de un canal que el viernes estuvo a punto de rebosar. La UME, además, rescató a una persona y a sus mascotas en un enclave apartado del pueblo.