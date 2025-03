La US no cambiará nada del estatuto tras el informe de la Junta

Claustro sobre el nuevo estatuto de la US.

El rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, ha informado en la sesión del consejo de gobierno de la situación de la tramitación del nuevo estatuto. Castro ha explicado que el pasado 14 de marzo se recibió el informe del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía sobre el texto de la nueva normativa de la US.

El citado documento es un análisis jurídico del proyecto de estatuto de la Hispalense y supone “un trámite previo a la emisión del informe preceptivo sobre la legalidad de nuestro estatuto, que corresponde al Consejo Consultivo de Andalucía”, ha aclarado el rector, quien ha querido recordar que “el artículo 38.2 de la LOSU establece que la tramitación del control de legalidad por la comunidad autónoma se debe llevar a cabo en un plazo de cuatro meses”.

El informe jurídico ha sido analizado por la mesa del claustro de la Universidad de Sevilla, que se reunió por razones de urgencia, el pasado 18 de marzo, en sesión conjunta con la comisión de proyectos normativos. Seguidamente, la US ha elaborado un escrito de alegaciones a las observaciones recogidas en el citado Informe, respaldado por ambos órganos y remitido el pasado 19 de marzo a la secretaría general de Universidades de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación.

La Hispalense da por cumplido, así, el trámite de subsanación que se le ha concedido; y, en consecuencia, se ha solicitado el levantamiento de la suspensión del procedimiento y la remisión de documentación al Consejo Consultivo de Andalucía para que, mediante trámite de urgencia, emita el informe de legalidad preceptivo sobre el proyecto de estatuto presentado por la US.

Celeridad

En este punto, Castro ha resaltado que “a la vista de las alegaciones que esta universidad ha formulado a las consideraciones del informe, puede sostenerse que no resulta necesario en estos momentos proceder a la modificación del texto del proyecto estatutario”. No obstante, ha añadido, “si tras la emisión del preceptivo dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, la Consejería de Universidad considera que existen preceptos que infringen esta legalidad, la US acometería a la mayor brevedad posible el procedimiento establecido para la oportuna modificación, cuya aprobación corresponde soberanamente al claustro de la universidad”.

El rector ha desvelado que, según le ha expresado personalmente el consejero Gómez Villamandos, el informe de alegaciones se enviará al Consejo Consultivo el viernes 21 de marzo por trámite de urgencia. Dicho órgano dispone de un plazo máximo de 15 días para emitir un dictamen. Castro ha reiterado que “espero culminar este proceso para iniciar el proceso electoral al día siguiente de la publicación en el BOJA de nuestro estatuto”.