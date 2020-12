¿Por qué usamos más el coche ahora? El transporte público en horas bajas

Una de las realidades que nos está dejando la pandemia, es la variación en cuanto a los hábitos de desplazamiento. Lo que suele ser habitual para moverse por las ciudades, el transporte publico, viene sufriendo una desbandada a favor del vehículo privado. El motivo es muy simple, evitar a toda costa la transmisión del virus. El trasvase de usuarios del transporte público al privado es un hecho para quien tiene la opción de elegir.

Estas fechas navideñas son totalmente atípicas debido a la crisis de la pandemia, pero cabe resaltar que siempre habrá movimientos y que estos se ven determinados por las restricciones que impongan los ayuntamientos. A los ya habituales problemas de tráfico, pendientes de resolver en la mayoría de ciudades importantes, se suma al hecho de un mayor uso del coche privado. Éste aumento en el número de vehículos en las calles viene a agravar una situación que viene de lejos. El tiempo y las políticas a favor de los peatones serán quienes darán paso a ciudades más sostenibles, donde el uso generalizado de bicicletas y patinetes eléctricos, junto con una mayor peatonalización de las calles, haga de estas junglas de coches unos lugares más habitables.

Coches y ciudades, una combinacion compleja

Pero está claro, moverse en coche y, por ejemplo, encontrar parking sigue siendo una odisea, incluso en tiempos de pandemia como este. A pesar de las restricciones y del descenso del tráfico, hay fechas que siguen siendo muy importantes, y se nota un incremento del tráfico particular. El miedo a coger el coche y no encontrar plazas disponibles de parking siempre está bastante presente en quien conduce. Por ejemplo, vas al centro a realizar unas compras con niños. Solo la idea de no encontrar un aparcamiento nos hace hasta desistir. Y si el trayecto es para llevar a una persona dependiente a una consulta médica, solo pensar que hemos de recorrer un buen trecho para que pueda hacer su gestión, puede desanimarnos.

En estos casos, cuando hablamos de desplazamientos en grandes ciudades como Sevilla, Madrid o Barcelona, lo más sensato es efectuar una reserva de parking en Madrid o parquímetro y asegurarse el lugar, el tiempo y el precio más barato posible. Tan sencillo como descargar una app o hacer la reserva desde nuestro ordenador. En un solo vistazo tenemos los aparcamientos disponibles a mano, cuál es el mejor situado, una estimación realista del precio e incluso, poder ver fotografías de los accesos e instalaciones. Una ayuda de este tipo siempre es el mejor aliado a la hora de conducir por ciudad. Por otro lado, reservar plaza en estos aparcamientos siempre y cuando estén dentro de la zona de Madrid Central, no supone ningún tipo de multa o sanción, por lo que podemos desplazarnos sin ningún tipo de inconveniente por el centro de las grandes ciudades como Sevilla, Madrid o Barcelona, utilizando la tecnologías online.

Gracias a estas aplicaciones es mucho más simple y directo el hecho de tomar el coche y adentrarse por cualquier ciudad. No cabe duda de que la tecnología se pone de nuestro lado para poder dar soluciones precisas a los problemas que van surgiendo. Nadie contaba en este año 2020 con que la crisis del coronavirus iba dar un cambio tan radical a la forma de vivir y a la de desplazarse. Y en estos casos, siempre es conveniente poder contar con este tipo de recursos que nos ayudan a centrarnos en lo que realmente importa: el hecho de ahorrar tiempo en nuestros desplazamientos. El estrés que se produce conduciendo por una gran ciudad como Madrid o Barcelona, sobre todo si no la conocemos, queda en parte liberado al tener asegurado nuestro aparcamiento.

Los aparcamientos que podemos encontrar en las ciudades prestan un servicio sin el cual no sería posible poder movernos por los centros de las grandes urbes. Gran parte de las poblaciones españolas tienen copadas las plazas en la calle por la zona azul o las de residentes. Encontrar aparcamiento libre es una misión imposible, ya que la saturación del parque de vehículos ha terminado provocando que haya más coches que plazas. Un parking siempre es una garantía, ya que en ellos nuestro vehículo queda convenientemente aparcado, con buenas comunicaciones con los lugares de interés y con unos precios bastante razonables.

La ventaja de poder realizar reservas previas desde el ordenador o mediante una aplicación en nuestro teléfono móvil viene a poner de manifiesto que el uso de la tecnología se vuelve siempre a nuestro favor. Además, es una forma de tener previsto el coste total de ese aparcamiento y de poder estudiar con más detalle cuál es el lugar en donde nos conviene más aparcar. Si bien las ciudades son cada vez menos amigables con los conductores, tener el recurso de un aparcamiento siempre a nuestra disposición y en el cual podamos hacer una reserva con tiempo suficiente, es una forma de hacernos la vida más fácil. ¿Por qué no probar la comodidad de reservar un parking online con descuento?