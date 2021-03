La vacuna AstraZeneca en Sevilla: Sanidad publica los síntomas que hay que vigilar

La paralización de las dosis del fármaco de AstraZeneca supone un importante revés en la campaña de vacunación frente al Covid-19. Tras el anuncio ayer por parte de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, de la decisión de suspender la vacunación con este fármaco, que se estaba administrando a profesores, cuerpos de seguridad o trabajadores sociosanitario, al menos durante 15 días, las preguntas ahora son, por un lado, qué va a pasar con parte de esos colectivos que ya habían recibido esa vacuna y si van a recibir la segunda dosis, actualmente en al aire tras esta decisión; y, por otro lado, ante qué síntomas deben estar atentos los ya vacunados para comprobar si están desarrollando alguna complicación relacionada con los trombos de senos venosos cerebrales, por los que se ha paralizado esta vacuna.

En Andalucía, este contratiempo ha supuesto la paralización de la inoculación de 123.210 dosis de AstraZeneca que quedaban por inyectar. Los servicios sanitarios empezaron ayer mismo por la tarde a cancelar las citas que ya estaban cerradas para los próximos días. De estas dosis, 40.500 habían llegado ayer mismo al centro de recepción y todavía no habían sido distribuidas mientras que 82.710 dosis han sido localizadas y paralizadas en diversos puntos de vacunación.

La Consejería de Salud advirtió ayer de que, hasta la fecha, se han administrado un total de 211.600 dosis de este fármaco en Andalucía, de las que 46.030 corresponden al lote ABV 5300, sin que hasta el momento se haya identificado ninguna alerta de reacción adversa grave en la Red de Farmacovigilancia de Andalucía vinculada a las mismas. La Junta de Andalucía ya decidió el pasado viernes dejar de administrar las 1.200 dosis que restaban de dicho lote como medida de precaución.

En Sevilla, el fármaco de AstraZeneca se empezó a administrar el pasado 24 de febrero entre el personal docente en la primera apuesta por la vacunación masiva en la provincia en las instalaciones del centro deportivo de la Universidad de Sevilla de Los Bermejales. Posteriormente, fue el 3 de marzo cuando arrancó el proceso de inmunización en los policías, tanto nacionales como locales, y ya la semana pasada se unieron a estos grupos los guardias civiles, por lo que, sin contar oficialmente con cifras concretas, el número de dosis inyectadas en la provincia se cuenta por miles. La inoculación de esta vacuna fue polémica desde el principio ya que las reacciones adversas a la misma llevó a la baja de varios profesores tras el pinchazo, al igual que sucedió con otros tanto agentes de policía.

¿Qué síntomas deben preocupar? ¿Cuándo pueden aparecer?

En principio, estos colectivos no deben seguir a priori ningún protocolo en concreto ni es necesario una vigilancia activa de las mismas. No obstante, el Ministerio de Sanidad sí ha emitido este martes un comunicado en el que enumera una serie de síntomas ante los que habría que estar en alerta. En primer lugar se avisa de que, ante posibles casos sospechosos, se debe haber recibido la vacuna en los 14 días previos a la presentación de síntomas, por lo tanto una vez pasado este periodo no habría peligro.

Por otro lado, destaca que la manifestación más frecuente de la trombosis de senos venosos cerebrales es la cefalea, presente en nueve de cada diez personas que la padecen. Otros síntomas pueden ser diplopia, visión borrosa, pérdida de fuerza o sensibilidad, alteración de la marcha/lenguaje y crisis comiciales. Los signos de alerta serían aquellos relacionados con edema de papila, hemiparesia o hemihipoestesia, alteración oculomotora, dismetría o ataxia, afasia o disartria y bajo nivel de conciencia.

¿Segunda dosis en el aire?

Por otro lado, respecto a las dudas que pueden surgir entre los colectivos que ya han recibido una dosis de este fármaco, en principio no habría de qué preocuparse de momento, según las autoridades sanitarias, ya que la separación entre las dos dosis de AstraZeneca está indicada en un periodo de 10 a 12 semanas. En el caso de los docentes sevillanos, los primero en recibir estas vacunas en la provincia, ese segundo pinchazo estaría previsto para mediados de mayo por lo que la ministra explicó ayer que "hay tiempo para estudiar los casos y tomar una decisión".

El objetivo del Gobierno es esperar los informes de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) para decidir qué hacer con las vacunas de este laboratorio.