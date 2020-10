Los vecinos de Pino Montano, indignados con los actos vandálicos contra el toque de queda

La Plataforma Vecinal Pino Montano Grita Basta, integrante de Barrios Hartos, ha emitido un comunicado en el que dejan claro que rechazan "los métodos usados ayer en las calles por grupos vandálicos que se atrevieron a hablar haciendo referencia a la clase trabajadora de nuestro barrio". Se refieren a los disturbios provocados por un grupo de personas en la noche del martes 27 al miércoles 28 en la calle Cortijo de las Casillas.

Añaden que "la clase obrera no es un grupito bebiendo cubatas y lanzando cohetes mientras se siguen consignas de ciertos políticos contra el Gobierno" y hacen un llamamiento a sus vecinos para "den la espalda a movimientos que claramente responden a llamamientos de la ultraderecha". Y argumentan que "si hoy los negocios tienen que cerrar antes no es por lo que está haciendo este Gobierno, de quien reclamamos medidas reales en favor de nuestra gente, la clase trabajadora. Hoy los negocios tienen que cerrar porque la sanidad pública está tan destrozada que no va a aguantar ni la mitad de una pandemia (con los tiempos que corren y los medios que existen)".

Sin embargo, aprovechan este suceso para pedir al Gobierno que tome medidas: