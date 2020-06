¿Cuáles son las ventajas del renting?

¿Sabías que el renting te permite estrenar coche cada pocos años? Seguramente ya hayas escuchado hablar del renting. Si no es así, no esperes más. El renting es la nueva manera de obtener el coche que quieres sin pagar grandes cantidades. A continuación, te explicamos más sobre el renting.

Hay varias razones por las que el renting es cada vez más popular. Para entenderlo de mejor manera, recalcamos las ventajas del renting y las analizamos a fondo.

Las estadísticas según la Asociación Española de Renting (AER) nos indican que el renting es una modalidad cada vez más utilizada en España a la hora de adquirir un coche.

Pero, sin duda seguirás preguntándote ¿por qué? Antes de responder a esto, es importante aclarar qué es el renting exactamente.

¿Qué es el renting de coches?

El renting de coches es un contrato de arrendamiento de un vehículo a medio-largo plazo. Para esto, una compañía de renting ofrece un vehículo nuevo al cliente, por una cuota mensual y durante un determinado tiempo. El proceso es bastante sencillo: el cliente debe elegir el modelo del vehículo que más le guste, los meses a pagar y los kilómetros a recorrer anualmente. En algunas compañías el proceso se puede hacer completamente online, como es el caso de Vamos, en el que ofrecemos una solución online para particulares y autónomos.

Elegir un vehículo de renting significa que tendrás menos preocupaciones y gastos diarios. Al optar por el renting tendrás muchos beneficios, entre ellos no tener que pagar el precio total del vehículo para que, en cuanto lo saques del concesionario, se devalúa. Otra de las ventajas es que una vez haya terminado tu contrato, puedes elegir un modelo más actual y estrenar un nuevo coche otra vez.

No tendrás que preocuparte por el seguro, el impuesto de la matriculación o el mantenimiento, en Vamos los tendrás todos incluidos en la cuota mensual. Otra ventaja es que no tendrás que hacer todo el papeleo que implica conseguir un coche nuevo. Incluso la ITV está incluida. Cualquier cosa que se te ocurra que pueda ser un coste adicional al comprar un coche estará incluido en el renting. Solo tienes que elegir el coche que más te gusta o que cumpla con tus necesidades, y empezar a pagar tu cuota mensual y la gasolina que uses.

Aún así, hay algunos requerimientos a cumplir para esas personas que busquen un contrato de renting:

Tener como mínimo 18 años.

No formar parte de algún fichero de morosidad.

Poder demostrar una solvencia económica para hacer frente a la cuota mensual

¿Cómo funciona el renting?

El renting te da la opción de elegir un coche nuevo, y que se ajuste a tus necesidades. Es prácticamente un contrato, donde el arrendador, que sería una empresa de renting o un concesionario, cede el derecho a utilizar el coche a cambio del pago de una cuota de alquiler durante un determinado tiempo. Similar al del alquiler de una propiedad.

Y te preguntarás, ¿qué hay de positivo en esto? Para empezar, el arrendatario no tendrá que asumir los gastos esenciales, por ejemplo: mantenimiento, cambio de neumáticos, seguro o sustitución del vehículo en caso de avería. Estos servicios están todos incluidos en la tarifa mensual. Además, el renting no requiere de un depósito inicial, por lo tanto, empezarás a ahorrar desde el primer día.

Ya que el cliente no será el propietario del coche, el kilometraje es limitado, pero el cliente elegirá los kilómetros que cree que va a recorrer en un año al principio del proceso. De igual manera si el arrendatario desea realizar cualquier modificación al vehículo debe informarlo antes, ya que por lo general se firma en el contrato que el arrendatario es responsable de devolver el coche tal y como lo recibió.

Algunas empresas de renting proporcionan a sus clientes la posibilidad de contratar el renting de un coche en 15 minutos y el lugar donde desea recibir su nuevo vehículo. El proceso de entrega es de aproximadamente entre 15 y 20 días laborables. Por otro lado, ciertas compañías de renting, como es el caso de Vamos, ofrece a sus clientes salas de exposición digitales. De esta forma brindan la oportunidad de ver los detalles de ciertos vehículos disponibles, como el de sus vehículos más vendidos a través de fotos y videos de 360˚. Así es como podrás ahorrarte las visitas a los concesionarios.

Después de proporcionar los documentos necesarios (según el tipo de renting, ya sea como particular, autónomo o empresa) en función del tipo de alquiler que solicites, y cuando tu contrato haya sido aprobado, deberás pagar solo una cuota mensual. Algunas compañías de renting se han asegurado de que no haya pagos iniciales, ni aumentos inesperados en esa cuota. Se aseguran de que todo está incluido en la cuota mensual.

La cuota mensual, ¿qué incluye?

La cuota mensual del renting, generalmente, incluye todo. Es una cuota fija que incluye los impuestos, mantenimiento completo del vehículo, cambio de neumáticos, seguro y asistencia en carretera, para que sus clientes estén tranquilos en todo momento. ¡El cliente solo debe preocuparse por la gasolina!

¿Qué ventajas tiene el renting?

A continuación algunos de los beneficios del renting:

Cuota mensual con todo incluido, que empezarás a pagar una vez hayas recibido tu coche.

Tiempo de entrega estimado: 15 a 20 días hábiles.

La empresa se encarga del registro del coche, procesan todo el papeleo y lo envían, totalmente nuevo, a tu casa o al punto de entrega indicado.

La entrega es gratuita.

Una cuota mensual fija (sin sorpresas).

Seguro.

Asistencia en carretera.

Mantenimiento.Cambio de neumáticos.

Impuestos.

El renting es una figura legal con múltiples ventajas tanto para empresas grandes o pymes, autónomos y particulares. Una compañía de renting permite a sus clientes usar y disfrutar de un coche nuevo. Además, también tiene varias ventajas económicas, fiscales y operativas para autónomos y empresas.

Particulares: En el caso de particulares no tienen ninguna ventaja. Al tratarse de un alquiler, no tienen derecho a ningún tipo de deducción fiscal.

Profesionales y autónomos: Estos pueden deducir el importe de su cuota

mensual de renting en el Régimen de Estimación Directa del IRPF, siempre que se trate de un gasto necesario para el desarrollo de su actividad profesional.

Empresas: Pueden deducir el 100% del importe de las cuotas mensuales de su renting en el Impuesto de Sociedades, ya que se considera un gasto de actividad profesional. Una de las ventajas principales es la de la capacidad de adaptarse a las necesidades de la empresa, al igual que ser una oportunidad para que la empresa pueda liberar sus recursos financieros. El renting, al ser muy parecido a un alquiler, se contabiliza como un gasto. Ya que la cuota mensual es fija, al final de mes no hay variaciones ni sorpresas, lo cual nos facilita una mejor planificación en la tesorería. La empresa de renting también se encarga del mantenimiento del vehículo, averías, y de la gestión con talleres. Además, también tiene en cuenta la contratación del seguro, incluyendo las multas puntuales que puedan darse, de esta manera no supone una preocupación para el cliente. Naturalmente, esto nos indica que hay un ahorro.

Pensando en que las empresas presentan gastos bastante elevados al llevar a cabo su actividad comercial, el renting ofrece una alternativa sin un mayor impacto económico. Además, el renting es bastante favorable para pymes, ya que se puede deducir el 100% de la cuota del renting, en IRPF o Impuesto de Sociedades. En el caso del IVA también se podrá desgravar, ya que se considera un gasto del negocio. Además, también podrás deducir el mantenimiento del coche, aunque este esté incluido en la cuota mensual. Igualmente podrás desgravar el 50% del combustible, el IVA de peajes, estacionamiento, aceites o lubricantes. Entre las muchas ventajas, también incluimos que no es necesario hacer ningún tipo de inversión inicial, lo cual es importante para pymes.

Ya sabes todos los beneficios que puedes disfrutar con tu coche de renting. Si estás buscando una compañía de renting que sea transparente y fiable, Vamos es tu compañía de renting ideal. Además de ser transparentes, tienen un proceso muy sencillo y se aseguran de tener a disposición a miembros de su equipo para asistir a sus clientes con cualquier duda y en el proceso para hacer del renting una preocupación menos, haciéndolo lo más sencillo posible.