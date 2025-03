Orson Welles pasea en carruaje, Rainiero de Mónaco y Grace Kelly, Jackie Kennedy con la Duquesa de Alba, Jackie Kennedy a caballo y una imagen curiosa del recinto de la Feria de Sevilla de noche con los coches moviéndose por la zona libremente. Así es este material exclusivo que la UCLA ha digitalizado con material de los noticiarios de la Corporación Hearst.

