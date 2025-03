Así es la extensa y valiosa colección de vídeos antiguos de Sevilla que una Universidad de California ha puesto en valor

El Archivo de Cine y Televisión de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) ha puesto a disposición del público una extensa colección de noticiarios pertenecientes a la Corporación Hearst, con filmaciones que abarcan desde 1929 hasta 1967. Dentro de este material histórico, Sevilla ocupa un lugar destacado con numerosos clips que documentan acontecimientos clave de la ciudad en distintas épocas.

Este archivo, que fue donado por la Corporación Hearst en 1981, ha sido digitalizado con el apoyo del Packard Humanities Institute y la colaboración de UCLA, con el objetivo de facilitar su acceso al público y promover la investigación histórica y cultural. Sin embargo, los responsables advierten que, como en todo material de archivo, los noticiarios reflejan las actitudes y prejuicios de la época en que fueron producidos, y algunos contenidos pueden resultar perturbadores o controvertidos.

Sevilla en el archivo de Hearst: Guerra, tradición y cultura

Entre los videos más notables que incluyen escenas de Sevilla, destacan los reportajes filmados durante la Guerra Civil Española (1936-1939). Un período convulso en la ciudad como se refleja en un clip fechado el 24 de agosto de 1936, con imágenes del conflicto, con la ciudad como uno de los centros de operación de las fuerzas insurgentes.

Otro reportaje del 21 de septiembre del mismo año presenta a la guardia patrullando las aldeas sevillanas y a voluntarios enlistándose en el conflicto.

El Zepelín 'Graf' en Sevilla

Pero antes de la Guerra también muestran la llegada del Zepelín Graf Zeppelin alemán a la ciudad ante la mirada del rey Alfonso XIII

La actividad siempre sigue aún en tiempos difíciles

Y escenas cotidianas como niños bailando el 3 de enero de 1931, meses antes de proclamarse la Segunda República.

La Semana Santa, siempre un buque insignia

Sevilla también aparece en numerosos videos que capturan su vida cultural y religiosa. La Semana Santa es uno de los eventos más documentados en estos noticiarios, con registros de procesiones desde 1934 hasta 1959. Estos clips muestran imágenes de las hermandades portando sus veneradas tallas a través de las calles, en escenas cargadas de fervor y devoción. A continuación imágenes de la Semana Santa en 1934:

Y también imágenes de la Semana Santa de Sevilla en 1956.

Celebridades en Sevilla: Ava Gardner y Lana Turner

En el archivo también figuran registros de otros eventos relevantes para la ciudad. En 1950, el 1 de mayo, un noticiario muestra una corrida de toros en la plaza de la Maestranza con la presencia de la actriz Ava Gardner entre los espectadores.

El 13 de mayo 1953, la estrella de Hollywood Lana Turner aparece recorriendo los jardines del Real Alcázar de Sevilla.

La construcción de los barrios

A finales de los años 50, el 8 de marzo de 1957, el material incluye la construcción de edificios modernos en la ciudad .

Un buque sale de Sevilla y es inaugurado con la presencia de Bueno Monreal

También el lanzamiento del buque Ciudad de Pasto en los astilleros de la Empresa Nacional Elcano el 19 de mayo de 1959.

Jackie Kennedy y Grace de Mónaco

Ya en la década de 1960, el archivo documenta la presencia de grandes personalidades en la ciudad, como la ex primera dama de EE.UU. Jacqueline Kennedy y la princesa Grace de Mónaco, quienes el 25 de abril de 1966 asistieron a una gala benéfica en Sevilla en apoyo a la Cruz Roja Española.

Un archivo abierto al mundo

El proyecto de digitalización del archivo de noticiarios de la Corporación Hearst representa una oportunidad única para acceder a registros visuales de gran valor histórico. Gracias a esta iniciativa de UCLA y el Packard Humanities Institute, cualquier usuario puede explorar estos videos y sumergirse en los acontecimientos que marcaron la historia de Sevilla y del mundo en el siglo XX.

Para acceder a los noticiarios digitalizados, basta con visitar la página web del archivo y explorar los títulos disponibles, muchos de los cuales pueden ser reproducidos libremente. Este material no solo permite conocer la Sevilla de antaño, sino que también ofrece una ventana al pasado a través de la mirada de los medios de comunicación de la época.

Un magnate clave en la historia del periodismo

William Randolph Hearst (1863-1951) fue un magnate de los medios de comunicación estadounidense, conocido por construir uno de los imperios periodísticos más grandes e influyentes de su época. Nació en San Francisco, California, en una familia acomodada, y heredó una fortuna inicial gracias a los negocios mineros de su padre, George Hearst. Sin embargo, fue su visión innovadora en el periodismo lo que lo convirtió en una figura icónica.

Hearst revolucionó la industria de los periódicos al adquirir el New York Journal en 1895 y competir ferozmente con Joseph Pulitzer, dueño del New York World. Introdujo un estilo de periodismo sensacionalista, conocido como periodismo amarillo (yellow journalism), que enfatizaba titulares llamativos, historias exageradas y un enfoque en temas populares como el crimen, el escándalo y el entretenimiento. Este enfoque atrajo a una enorme audiencia y marcó una era en la prensa estadounidense.

Uno de los episodios más famosos asociados con Hearst es su supuesta influencia en el inicio de la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898. Aunque es un mito que él solo provocó la guerra, sí es cierto que sus periódicos exageraron los eventos en Cuba para aumentar las ventas, alimentando el sentimiento público contra España. Se dice que le escribió a un ilustrador: "Tú provees las imágenes, yo proveo la guerra", aunque no hay evidencia definitiva de esta cita.

Además de su carrera en los medios, Hearst incursionó en la política, sirviendo como congresista por Nueva York entre 1903 y 1907, y trató sin éxito de obtener cargos como gobernador y alcalde. Su riqueza también le permitió construir el famoso Hearst Castle en San Simeon, California, un símbolo de su extravagancia.

Hearst murió en 1951, dejando un legado mixto: es admirado por su innovación empresarial, pero criticado por su uso del sensacionalismo y su influencia a veces manipuladora en la opinión pública. Su vida inspiró parcialmente la película Citizen Kane (1941) de Orson Welles, considerada una de las mejores de la historia del cine. ¿

"""Todos los vídeos en esta pieza son propiedad de UCLA Film & Television en colaboración con The Packard Humanities Institute. Visita su web para consultar todo su archivo"": www.newsreels.net

****Newsreels courtesy of the UCLA Film & Television Archive in collaboration with The Packard Humanities Institute. Visit newsreels.net for more information*****