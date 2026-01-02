Los Bomberos del Ayuntamiento de Sevilla han intervenido en un pequeño incendio en la antigua discoteca Bandalai de Sevilla, en la avenida de María Luisa. Los servicios de emergencia han recibido la tarde de este viernes una llamada avisando de que había llamas saliendo de este edificio, que actualmente está sin uso. Varias dotaciones de los Bomberos y de la Policía Local acudieron al lugar, en el que ya sólo había humo.

Los Bomberos han estado ventilando el edificio, sin que la intervención haya requerido mayor despliegue y sin que haya constancia de personas heridas o afectadas por el humo. Se trata de un edificio de titularidad municipal que lleva años en ruina, abandonado y expoliado, hasta el punto de que ha quedado únicamente en pie la estructura del inmueble. En el año 2021 se cedió a una fundación, pero cinco años después esto no se ha materializado en ningún proyecto real.