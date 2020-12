Amparo Checa, Olga Pardo, Marina Perianes y Marta Rodríguez son cuatro estudiantes del segundo curso del Grado de Trabajo Social de la Universidad Pablo de Olavide (UPO). Han realizado un vídeo protesta contra el Gobierno central por la porque "no están teniendo en cuenta al alumnado universitario", afirman. El montaje de imágenes, en el que se hace un seguimiento cronológico de las medidas impuestas por el Gobierno y escenas en la UPO, se ha hecho viral: "Jamás nos imaginábamos que íbamos a tener tanta repercusión, ya que este vídeo salió de una propuesta que nos hizo un profesor en una de la asignaturas de nuestro curso". Además, creen que "ni los medios de comunicación, ni los que toman las decisiones están teniendo en cuenta al alumnado universitario, y la pandemia nos está afectando muy directamente".

Son conscientes de que es una situación complicada, "muy difícil de llevar" y nadie sabe lo que puede pasar mañana. Pero quieren expresar que el futuro al final está en sus manos y no están "recibiendo la educación que nos merecemos". Añaden que sólo piden "sinceridad y organización". En definitiva: "Que no nos mareen". Si la solución es hacerlo todo de manera online que se lo digan y si existe la posibilidad de algo presencial, que también les informen. Pero no toleran que cada lunes "sea una incertidumbre esperando lo que nos depara la semana".

Finalizan explicando que entienden que "nada se puede organizar con una pandemia mundial encima, por eso del curso pasado no podemos quejarnos". Pero no ven justo que en septiembre les prometieran clases con modalidad dual y ahora estén acabando el primer cuatrimestre de un nuevo curso. Y suponen que nadie tiene el mando de todo esto, pero no comparten que la decisión se deje en manos del profesorado: "Nos merecemos más que eso y sólo queremos ser escuchados".